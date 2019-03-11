HABER

Dağda ot toplarken kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde kızı ile ot toplamaya gittiği dağda kaybolan 69 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde ot toplamaya gittiği dağda kaybolan 69 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan Emine Özer (69), kızı Nuket Aydın ile dün öğleden sonra Domuzçukuru Aşlama mevkisine ot toplamaya gitti.

Anne ve kızı bölgede ot toplarken birbirlerinden ayrıldı. Bir süre sonra Nuket Aydın, annesi Emine Özer'e seslenmesine rağmen cevap alamayınca köye dönerek jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Jandarma timleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylülerin de yardımıyla dağlık bölgede arama çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda Emine Özer'e ulaşılamadı. Sabah saatlerinde yeniden devam eden çalışmalara köpek timi de katıldı.

Çalışmalar kapsamında Emine Özer'e ait herhangi bir ize rastlanmazken, Özer'in gidilebileceği bölgelerde iz takip köpekleriyle arama çalışmaları devam ediyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Sağlık Bakanı Koca Zonguldak'taSağlık Bakanı Koca Zonguldak'ta
Bahçelievler'de anne ve kızın katil zanlısı yakalandı; akraba olan şüpheli cenazeye katılmışBahçelievler'de anne ve kızın katil zanlısı yakalandı; akraba olan şüpheli cenazeye katılmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD arama çalışması Datça kayıp kadın Muğla

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

Ekmek teknesi gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.