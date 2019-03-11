Dağda ot toplarken kayboldu

Muğla'nın Datça ilçesinde ot toplamaya gittiği dağda kaybolan 69 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan Emine Özer (69), kızı Nuket Aydın ile dün öğleden sonra Domuzçukuru Aşlama mevkisine ot toplamaya gitti.

Anne ve kızı bölgede ot toplarken birbirlerinden ayrıldı. Bir süre sonra Nuket Aydın, annesi Emine Özer'e seslenmesine rağmen cevap alamayınca köye dönerek jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Jandarma timleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylülerin de yardımıyla dağlık bölgede arama çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda Emine Özer'e ulaşılamadı. Sabah saatlerinde yeniden devam eden çalışmalara köpek timi de katıldı.

Çalışmalar kapsamında Emine Özer'e ait herhangi bir ize rastlanmazken, Özer'in gidilebileceği bölgelerde iz takip köpekleriyle arama çalışmaları devam ediyor.

