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Dağda yürüyüş yaparken 6 metreden düştü, itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dağlık alanda yürüyüş yapan Yasin Olcay (42), dengesini kaybederek 6 metreden düştü.

Dağda yürüyüş yaparken 6 metreden düştü, itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dağlık alanda yürüyüş yapan Yasin Olcay (42), dengesini kaybederek 6 metreden düştü. Yaralanan Olcay, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Teleferik Alt İstasyonu'nda meydana geldi. Yasin Olcay, yürüyüş yapmak için yaklaşık 300 metre yükseklikteki dağlık alana çıktı. Dengesini kaybeden Olcay, 6 metreden düşüp yaralandı. Cep telefonundan sağlık ekiplerini arayan Olcay, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama- kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Olcay'ı sedyeye bağlayarak yaklaşık 30 metre yükseklikten güçlükle indirdi. Bacağında kırıklar oluşan Olcay, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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