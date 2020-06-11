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Dağdan düşen kayalar 20 hayvanı telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 14:57 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağdan kaya parçalarının düşmesi sonucu 20 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün kırsal bölgesinde meydana geldi. Otlayan hayvanların üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle 20 hayvan telef oldu. Olayı duyan köy sakinleri hemen bölgeye gelerek kaya parçalarının altında kalan hayvanları çıkardı.

Köy sakini Cahit Çakmakçı, olayın sabaha doğru meydana geldiğini belirterek, “Çobanların haber vermesiyle olay yerine gittik. Büyük bir kayanın düşmesi sonucunda 20 hayvan telef oldu. Biz de köy sakinleri olarak telef olanları çıkarttık. Kalan koyunları ise bölgeden uzaklaştırdık" dedi.

İHA

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