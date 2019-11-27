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Dağdan gelen su iki köy arasında anlaşmazlığa neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:03 | Son Güncelleme

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydili Köyü ile Yürekören Köyü sakinleri arasında su yetersizliğinden dolayı anlaşmazlık yaşanıyor.İlçeye bağlı Beydili Köyü’nde yaşayan vatandaşlar Kartaltepe mevki’indeki dağdan gelen suyun 800 metre uzaktaki Yürekören Köyü Muhtarlığı tarafından kesilerek kendi köylerine aktarıldığını iddia etti.

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydili Köyü ile Yürekören Köyü sakinleri arasında su yetersizliğinden dolayı anlaşmazlık yaşanıyor.
İlçeye bağlı Beydili Köyü’nde yaşayan vatandaşlar Kartaltepe mevki’indeki dağdan gelen suyun 800 metre uzaktaki Yürekören Köyü Muhtarlığı tarafından kesilerek kendi köylerine aktarıldığını iddia etti. Beydili Köyü Muhtarı Hüseyin Özbayar (47)kesilen su yüzünden kendi mahallelerinden geçen derelerde su kalmadığını, hayvanlarını sulamakta zorlandıklarını belirtti. Ayrıca Özbayar, köyde uzun zamandır su sıkıntısı yaşandığını ve kaynak suyunun kesilmesinden dolayı mağdur olduklarını söyledi
Özbayar, Kartaltepe mevki’indeki kaynaktan gelen suyun Ovacık ilçesinin 20 köyüne yeteceğini ifade ederek, “Bu ispatlanmış. Hemen hemen de 3 yerde kaynak var, bin 500’er gram denildi kayıtlarda. Benim içme suyu depoma giren su 0.40 gram civarında yani tükenmez kalem kalınlığında. Kartalkaya mevki’inde büyük bir kaynak var. Benim buradan içme suyu talebim oldu. Yürekören Köyü benim mıntıkam içerisinde dediği için itiraz hakkı doğdu. Bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz mümkünse” diye konuştu.
Beydili Köyü Yayaoğlu Mahallesi’nin meydanında bulunan çeşmedeki suyun içilemez raporu bulunduğunu dile getiren Avukat Yaşar Kılıç ise şunları söyledi: “Bu arada şu gördüğümüz karşı dağlardaki derenin suyu direk Beydili’nin içinden geçiyor. Kadimden bu yana yani 300-500 sene evvelinden bu yana geçen suyu Yörekören Muhtarı Mevlüt Şahin bu suyu kesiyor. Bu köyün malını mekanını susuz bırakıyor. 400-450 adet büyükbaş, 120-200 adet küçükbaş hayvanın suyunu kendi köyüne özel tuttuğu kepçe ile devletin kurumlarını da aldatarak yüzlük boru ile kendine çekiyor. Bizim Yörekören Köyü ile bir ihtilafımız yok. Biz sadece ve sadece Beydilli Köyü’nün bu mahallesinde köylülerin istifade ettiği suyun buraya getirilmesi için uğraşan kişileriz. Bizim muhtarımız zaman zaman 10 seneden beri fiili olarak mücadele verdiği halde yetkililer ve görevliler bu işe yeterli derecede el atmadıklarından bu işi mahkemeye vermek zorunda kalıyoruz.”

Muhtar Şahin: “Kendi sularımızın borularını tamir ettik”
Yürekören Köyü Muhtarı Mevlüt Şahin iddiaların asılsız olduğunu iki köy arasında herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadığını dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Asla biz su falan kesmedik. Kendi sularımızın borularını tamir ettik. Devlet kepçe verdi, boru verdi. Bizde kendi imkanlarımızla tamir ettik. Biz bu suyu 1979-80 yılından beri kullanıyoruz.”
“Dört yerden suları geliyor”
Suyun Çankırı’dan kendilerine tahsis edildiğini söyleyen Şahin, “Biz oradaki suyu kendi köyümüze, oluklarımıza, bahçelerimizde içme suyu olarak kullanıyoruz. Beydili Köyü’nde bu aralar ölçüm yapıldı. Dört yerden suları geliyor. İki mahalle olduğundan, arka mahalle kalabalık olduğundan kendi mahallelerini çoğunluk göstererek ‘Su yetmiyor’ diyorlar halbuki yetiyor. Mandıralarını, damlarını su ile temizliyorlar. Onun için istiyorlar. Yoksa su ihtiyaçları yok. Yargıya taşıyabilirler. Haklarını ararlar. En doğru karar verilir. Biz haklı çıkarız; çünkü yapılan ölçümlerde bizim suyumuz az. Yüzde 97 onların suyu var. Yüzde 61 bizim suyumuz var. Suyun başına 300, belki 500 metre yanaşmadık bile. Bizim köyümüzde çok su yok. Onların suları bizden fazla. Onlara asla su veremeyiz. Bizim köyümüz 30 hane. Devamlı duran 16 kişi. Bunların köyünde 5-6 kişi veya 9 kişiyi geçmiyor. Sırf, muhtar evinin önüne özel su almak için bizimle tartışıyor” dedi.

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