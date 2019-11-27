Dağdan gelen su iki köy arasında anlaşmazlığa neden oldu

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydili Köyü ile Yürekören Köyü sakinleri arasında su yetersizliğinden dolayı anlaşmazlık yaşanıyor.

İlçeye bağlı Beydili Köyü’nde yaşayan vatandaşlar Kartaltepe mevki’indeki dağdan gelen suyun 800 metre uzaktaki Yürekören Köyü Muhtarlığı tarafından kesilerek kendi köylerine aktarıldığını iddia etti. Beydili Köyü Muhtarı Hüseyin Özbayar (47)kesilen su yüzünden kendi mahallelerinden geçen derelerde su kalmadığını, hayvanlarını sulamakta zorlandıklarını belirtti. Ayrıca Özbayar, köyde uzun zamandır su sıkıntısı yaşandığını ve kaynak suyunun kesilmesinden dolayı mağdur olduklarını söyledi

Özbayar, Kartaltepe mevki’indeki kaynaktan gelen suyun Ovacık ilçesinin 20 köyüne yeteceğini ifade ederek, “Bu ispatlanmış. Hemen hemen de 3 yerde kaynak var, bin 500’er gram denildi kayıtlarda. Benim içme suyu depoma giren su 0.40 gram civarında yani tükenmez kalem kalınlığında. Kartalkaya mevki’inde büyük bir kaynak var. Benim buradan içme suyu talebim oldu. Yürekören Köyü benim mıntıkam içerisinde dediği için itiraz hakkı doğdu. Bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz mümkünse” diye konuştu.

Beydili Köyü Yayaoğlu Mahallesi’nin meydanında bulunan çeşmedeki suyun içilemez raporu bulunduğunu dile getiren Avukat Yaşar Kılıç ise şunları söyledi: “Bu arada şu gördüğümüz karşı dağlardaki derenin suyu direk Beydili’nin içinden geçiyor. Kadimden bu yana yani 300-500 sene evvelinden bu yana geçen suyu Yörekören Muhtarı Mevlüt Şahin bu suyu kesiyor. Bu köyün malını mekanını susuz bırakıyor. 400-450 adet büyükbaş, 120-200 adet küçükbaş hayvanın suyunu kendi köyüne özel tuttuğu kepçe ile devletin kurumlarını da aldatarak yüzlük boru ile kendine çekiyor. Bizim Yörekören Köyü ile bir ihtilafımız yok. Biz sadece ve sadece Beydilli Köyü’nün bu mahallesinde köylülerin istifade ettiği suyun buraya getirilmesi için uğraşan kişileriz. Bizim muhtarımız zaman zaman 10 seneden beri fiili olarak mücadele verdiği halde yetkililer ve görevliler bu işe yeterli derecede el atmadıklarından bu işi mahkemeye vermek zorunda kalıyoruz.”