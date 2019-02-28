HABER

Dağdan inen tilki köylünün kâbusu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde, dağdan inen tilki kümeslere saldırarak tavukları kaçırıyor.

Dağdan inen tilki köylünün kâbusu oldu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde, dağdan inen tilki kümeslere saldırarak tavukları kaçırıyor. Güvenlik kamerasını incelediğini anlatan köylülerden Muzaffer Esen, "70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
Tavşanlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Şenlik köyünde oturan Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklardan birinin eksildiğini fark etti. Kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Esen, dağdan inen tilkinin her gün bir tavuğu kaçırdığını gördü. Ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Muzaffer Esen, "Köyümüze bir tilki dadandı. Köy kenarlarındaki evlerden tavukları bir bir götürdüğünü duyduk. Bizim evde de tavuklar eksilmeye başladı. Evimizde kamera kayıtları vardı ve izleme gereği duydum. Baktım ki her gün tilki tavuklardan bir bir götürüyormuş. Tahminim köyümüzün karşısındaki dağda yavruları var ve ihtiyacı olduğu kadar oraya götürüyor. Gündüz saatlerinde tavuklarımızı çalıyor. 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.
Köyde süt satarak geçimini sağlayan Esen'in evinin bahçesine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarında tilkinin kümeslere saldırarak kaptığı tavuğu götürdüğü görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Dağdan inen tilki köylünün kâbusu olduDağdan inen tilki köylünün kâbusu olduDağdan inen tilki köylünün kâbusu oldu

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)
4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurdu4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.