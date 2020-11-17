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Dağdan inip HDP ilçe başkanı olmuş

17.11.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler’in (33), PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.Güneydoğu’da geçen eylül ayında, arazi araması yapan güvenlik güçleri, PKK’lı teröristlere ait bir sığınak buldu.

Kahramanmaraş’ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler’in (33), PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.
Güneydoğu’da geçen eylül ayında, arazi araması yapan güvenlik güçleri, PKK’lı teröristlere ait bir sığınak buldu. Yapılan aramada bir poşet içerisinde toprağa gömülü dokümanlar ele geçirildi. Dokümanların arasından da PKK’lı bir grup teröristin ellerinde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafı çıktı. Hemen harekete geçen Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, fotoğrafta yer alan 21 PKK’lı teröristin kimliklerini tespit etmek için çalışmalara başladı. On binlerce fotoğraf ve kamera kaydının olduğu Sima Tanıma Sistemi’ni tarayan ekip, 26 günlük çalışma sonunda, teröristlerden birinin HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler (33) olduğunu belirledi.
Bu tespit üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, Naci Kızıler’i Memişkahya Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Kızıler’in makam odasında yapılan aramada da çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve broşürler ele geçirildi.
4 gün önce tutuklanan Kızıler, cezaevine gönderildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Naci Kızıler, fotoğrafı da "Bana benziyor ama ben değilim" diyerek reddetti. Ancak Kızıler’in 2 yıl Kobani’de PKK/YPG saflarında "Hacı" kod adıyla silahlı faaliyet gösterdiği, Pazarcık’ta da teröristlere finans desteği sağladığı tespit edildi.
Kahramanmaraş’ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler’in (33), PKK’nın dağ kadrosunda da ’Hacı’ kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi.

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