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Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 22:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dağdan kopan dev kaya kafelerin bulunduğu yola düştü.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dağdan kopan dev kaya kafelerin bulunduğu yola düştü. Olay anında yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Aşırı yağışlar nedeniyle dağdan kopan dev kaya parçası araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehrinin kıyısındaki yola düştü. Gün içinde insanların gezdiği ve kafelerin de bulunduğu alana düşen dev kaya yolu trafiğe kapattı. Düşen kaya nedeniyle bölgede bulunan bir kafe de hasar gördü. Gece saatleri olması nedeniyle olayın yaşandığı yerde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları kaldırdıktan sonra kaya parçaları iş makinesi tarafından kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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