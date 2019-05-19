HABER

Dağdan kopan dev kaya parçası kafenin üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 20:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir hafta önce yaşanan heyelanın ardından bir heyelan daha meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir hafta önce yaşanan heyelanın ardından bir heyelan daha meydana geldi. Dağdan kopan dev kaya parçası bir kafenin üzerine düşerken. olayda ölen ya da yaralanan oldu.
Edinilen bilgiye göre, Birecik-Halfeti sahil yolu üzerinde Kelaynak üretim istasyonuna yaklaşık 2 kilometre mesafede dağdan kopan dev kaya parçası büyük bir gürültüyle yola düştü. Kayaların altında kalan bir kafe yerle bir olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Dağın kaymaya başlaması üzerine vatandaşlar olay yerinden son anda uzaklaştı.

Heyelan anı kamerada
İnsanların iftarlarını açmak için gittiği Fırat Nehrinin kıyısındaki parkın hemen yaşanan heyelan saniye saniye kameralara yansıdı.
Yaklaşık bir hafta önce de aynı bölgede büyük bir heyelan yaşanmış ve 2 araç zarar görmüştü. Heyelan sonrası bölgede bulunan 13 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralıİki aile arasında katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı
Hastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdiHastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.