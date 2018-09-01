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Dağdan kopan kaya parçaları korkutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Narman ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları, ev, ahır ve ekili arazilere zarar veriyor.

Dağdan kopan kaya parçaları korkutuyor

Bedir ALTUNOK/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Narman ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları, ev, ahır ve ekili arazilere zarar veriyor. Mahalle halkı, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.
Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte Baba Dağı'ndan kopan kayalar, Cami Kebir Mahallesi'nde yaşayanları korkutuyor. Yağmur yağdığında büyük bir panik ve korku yaşandığını söyleyen mahalle sakinlerinden Selami Lazut, "Yağışlı günlerde dağdan kopan ve bazen büyüklüğü otomobil kadar olan kayalar nedeniyle ölümle burun buruna geliyoruz. Önceki gün ahırdaydım. Çocuklarda hemen ahırın yanında oynuyordu. O sırada büyük bir gürültü koptu ve ardından da toz bulutu kalktı. Benim aklıma ilk çocuklar geldi. Ahırdan çıkar çıkmaz çocuklara sarıldım. Allah'a şükür ki o sırada bölgeden uzaklaşmayı başarmışlar. Düşen kaya parçaları ev, ahır ve arazimizde büyük hasarlara neden oluyor" diye konuştu.
Dağda kopmaya hazır kayaların bulunduğunu belirten Lazut, "Yaşadığımız tehlikeyi yetkililere bildirdik ancak bir sonuç alamadık. Bizi kimse dinlemiyor. Önlem alınması için birilerinin ölmesi mi bekleniyor. Baba Dağı'nda 25 yıl önce üçtaşlar diye adlandırılan tehlikeli kayalar mahalle boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde patlatılmıştı. Yine öyle bir önlem alınabilir" dedi.

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Dağdan kopan kaya parçaları korkutuyorDağdan kopan kaya parçaları korkutuyorDağdan kopan kaya parçaları korkutuyorDağdan kopan kaya parçaları korkutuyor

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