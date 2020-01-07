Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde, şiddetli yağmur sonrası dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. Biri 3 ton ağırlığında olan çok sayıda kaya parçası, yoldan iş makinesiyle kaldırıldı.

Demre'de 2 gündür şiddetli yağış etkili olurken, Demre- Üçağız yolunun 1'inci kilometresindeki Eğri mevkisinde dağdan kopan, biri yaklaşık 3 ton ağırlığında olan çok sayıda kaya parçası yola düştü. Dün öğleden sonra meydana gelen olay sırasında, yoldan geçen sürücü olmaması, olası faciayı önledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kayaları kaldırdı. Bu sırada ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, bu tür kaya düşmelerinin Demre- Finike, Demre- Kaş D-400 yolu bölümlerinde ve Demre- Üçağız yolunda, yağışlı günlerde olabileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız dikkatli olsun. Yerinden oynayan bir kaya gördükleri zaman belediyeye haber versinler. Gerekli tedbiri alalım" dedi.

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