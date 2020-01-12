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  4. Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 02:25 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, dağdan kopan kayalar Karabük- Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, dağdan kopan kayalar Karabük- Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.
Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük’e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük’ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

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