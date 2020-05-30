Dağhan Külegeç açıkladı! 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı?

Instagram’da Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katılan Dağhan Külegeç, 'Kavak Yelleri' oyuncularının yıllar sonra bir araya geldiği Pinhani klibinde neden oynamadığı sorusunu yanıtladı.

"Öncelikle klip olayı Pinhani’nin değil, ‘Kavak Yelleri’nin yönetmenlerinden Jale (İncekol) Hanım’ın düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç’in sette İncekol’a sandalye fırlatıp seti terk ettiği öne sürülmüştü.)"

"Benim için çok zor bir dönemdi ‘Kavak Yelleri’. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Bu iletişimsizlikte daha çok benim payım var. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."

"ÖZÜR DİLERİM"

"Derine girmeyeceğim ama her şeye rağmen klipte olmam gerekiyordu, benim hatam. Bütün sevenlerden özür dilerim. Benim düşüncesizliğim, biraz tembelliğim, biraz eskiler, biraz da telif konuları."