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Dağhan Külegeç açıkladı! 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı?

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2020 10:24 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra Pinhani’nin 'Dön Bak Dünyaya' klibinde bir araya geldi. Klipte neden yer almadığı merak konusu olan Dağhan Külegeç’ten açıklama geldi.

Dağhan Külegeç açıkladı! 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı?

Instagram’da Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katılan Dağhan Külegeç, 'Kavak Yelleri' oyuncularının yıllar sonra bir araya geldiği Pinhani klibinde neden oynamadığı sorusunu yanıtladı.

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"Öncelikle klip olayı Pinhani’nin değil, ‘Kavak Yelleri’nin yönetmenlerinden Jale (İncekol) Hanım’ın düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç’in sette İncekol’a sandalye fırlatıp seti terk ettiği öne sürülmüştü.)"

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"Benim için çok zor bir dönemdi ‘Kavak Yelleri’. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Bu iletişimsizlikte daha çok benim payım var. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."

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"ÖZÜR DİLERİM"

"Derine girmeyeceğim ama her şeye rağmen klipte olmam gerekiyordu, benim hatam. Bütün sevenlerden özür dilerim. Benim düşüncesizliğim, biraz tembelliğim, biraz eskiler, biraz da telif konuları."

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"Herkesten tekrar özür dilerim. İş şirketlere ait olabilir ama dizinin duygusu seyreden insanlara ait. Ben de o duyguya vefasızlık göstermiş bulundum. Son klip hariç hiçbir şeyden pişman değilim. Bir sonraki pandemide her klipte olacağım, söz."


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