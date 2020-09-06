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Dağhan Külegeç Güldür Güldür Show'a dahil oldu! Dağhan Külegeç kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ekranların en uzun soluklu komedi programlarından olan Güldür Güldür Show sezon finalini ayrılık haberleriyle yapmıştı. Güldür Güldür yeni sezon için ise bir yeni oyuncuyu duyurdu. Programa Kavak Yelleri ile tanınan Dağhan Külegeç dahil oldu. Bu haberin ardından Dağhan Külegeç kimdir merak konusu oldu.

Dağhan Külegeç Güldür Güldür Show'a dahil oldu! Dağhan Külegeç kimdir?

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri ünlü oyuncu Dağhan Külegeç oldu.

Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanındı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Aranızda bu gülüşün sahibini tanıyan var mı? Gözler Yeni sezonda o da aramızda" notuna yer verildi.

Ekran Alıntısı

Sempatik oyuncunun ekibe katılışı büyük bir heyecanla karşılandı.

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GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN AYRILDILAR

Güldür Güldür sezon finalinin ardından yaprak dökümü yaşamıştı. Programa Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın veda etmişti.

DAĞHAN GÜLEGEÇ KİMDİR?

Oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak'ın çocuğu olan Türk dizi oyuncusu Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini Baba Bana Reyting Al dizisiyle yaşadı. Ali Tarhan tarafından yönetilen McDonald's reklamında ilk kez bir reklam filminde oynadı . Genellikle dizi projeleriyle tanınan Dağhan Külegeç, 1994 - 98 yıllarında Sıcağı Sıcağına adlı programda montaj ekibi, 2002 yılında A Takımı adlı programda yardımcı yönetmenlik, reji asistanı, 2000 yılında Arka Pencere reklam şirketinde yönetmen asistanlığı, 2002 - 03 yılında ATV’de yayınlanan G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2004 yılında ise S’nek TV’de yayınlanan Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu & yapımcı, aynı kanalda Püf Noktası programında oyuncu & yönetmen olarak çalıştı.

Oyuncu daha sonra 2002 yılında Show TV'de Aslı ile Kerem adlı diziye Barışcan Gökçe rolüyle konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2003 - 04 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Lise Defteri adlı dizide Serhat adlı karaktere hayat vermiştir. Dağhan Külegeç 29 bölüm süren bu dizide 27 bölüm rol almıştır. Külegeç, bu dizinin sona ermesinden sonra yine aynı kanalda 2005 - 06 yılları arasında Jilet Metin karakteriyle Hırsız - Polis dizisinde sevenleriyle buluştu.
Dağhan Külegeç’i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve ilk defa başrol oynadığı TV dizisi Kavak Yelleri isimli gençlik dizisi oldu. Dizide Efe Kaygısız rolünü canlandırdı. 2009 yılının sonunda diziye konulan bir araba kazası sahnesiyle kadrodan ayrıldı ancak 2010 - 11 yıllarında hayranlarının yoğun isteği üzerine diziye geri dönerek büyük bir sürpriz yaptı.

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