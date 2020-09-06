Dağhan Külegeç Güldür Güldür Show'a dahil oldu! Dağhan Külegeç kimdir?

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri ünlü oyuncu Dağhan Külegeç oldu.

Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanındı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Aranızda bu gülüşün sahibini tanıyan var mı? Gözler Yeni sezonda o da aramızda" notuna yer verildi.

Sempatik oyuncunun ekibe katılışı büyük bir heyecanla karşılandı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN AYRILDILAR

Güldür Güldür sezon finalinin ardından yaprak dökümü yaşamıştı. Programa Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın veda etmişti.

DAĞHAN GÜLEGEÇ KİMDİR?

Oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak'ın çocuğu olan Türk dizi oyuncusu Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini Baba Bana Reyting Al dizisiyle yaşadı. Ali Tarhan tarafından yönetilen McDonald's reklamında ilk kez bir reklam filminde oynadı . Genellikle dizi projeleriyle tanınan Dağhan Külegeç, 1994 - 98 yıllarında Sıcağı Sıcağına adlı programda montaj ekibi, 2002 yılında A Takımı adlı programda yardımcı yönetmenlik, reji asistanı, 2000 yılında Arka Pencere reklam şirketinde yönetmen asistanlığı, 2002 - 03 yılında ATV’de yayınlanan G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2004 yılında ise S’nek TV’de yayınlanan Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu & yapımcı, aynı kanalda Püf Noktası programında oyuncu & yönetmen olarak çalıştı.