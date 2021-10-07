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Dağhan Külegeç’in teyzesinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

07.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisinde Efe karakteriyle ilk başrolünü oynayan Dağhan Külegeç o dönem adeta genç kızların sevgilisi oldu. Oyunculuğun yanında yardımcı yönetmenlik de yapan Külegeç’in teyzesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Dağhan Külegeç’in teyzesinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kavak Yelleri’nin Efe’si Dağhan Külegeç, 42 yaşına girdi. Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Külegeç’i görenler 42 yaşında olduğuna inanamadı. Hala çok genç duran oyuncu Survivor’a da katıldı. Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’da da rol alan Külegeç, kurduğu oyunculuk ve yazarlık evinde vaktini geçiriyor. Peki Dağgan Külegeç’in teyzesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

DAĞHAN KÜLEGEÇ’İN KENDİSİ GİBİ TEYZESİ DE ÜNLÜ BİR OYUNCU

Dağhan Külegeç’in ailesi adeta oyuncular kervanı gibi. Sadece teyzesi değil, dedesi de çok bilinen oyuncular arasında. Teyzesinden başlayacak olursak o isim ünlü oyuncu Sevinç Erbulak. Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Erbulak daha sonra pek çok dizi ve filmde rol aldı. Tiyatro sahnelerinde de epey rol alan oyuncu Ablası Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile birlikte Eylül 2014'te Erbulak Evi'ni kurdular.

Dağhan Külegeç’in teyzesinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

DAĞHAN KÜLEGEÇ’İN DEDESİ DE TİYATROCU

Dağhan Külegeç’in teyzesi Sevinç Erbulak gibi dedesi de çok ünlü bir oyuncu. Türk karikatürist, tiyatro ve sinema oyuncusu, gazeteci olan Altan Erbulak, Dağhan Külegeç’in dedesidir. 1971 yılında Füsun Erbulak, Nevra Serezli ve Metin Serezli ile birlikte "Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu"nu kurdular. Tiyatro, Beyoğlu-Şişli dışında açılan ilk tiyatro oldu. 1978'de tiyatrosunu kapatınca çeşitli tiyatro topluluklarında oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Münir Özkul Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Opera Balesi'nin oyunlarında yer aldı. 86'da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Burada Yanımdaki Yatak adlı oyunda ilk defa güldürü dışında bir oyunda oynadı.

Dağhan Külegeç’in teyzesinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

1985-1986'da Kandemir Konduk ve Müjdat Gezen'in kurduğu GÜM'de (Güldürü Üretim Merkezi) çalıştı.

Erbulak, Markopaşa, Yeni Sabah, Hergün, Vatan, Akşam, Tef, Akbaba, Fırt, Gırgır, Milliyet, Hafta, Yirminci Asır, Dolmuş, Doğan Kardeş, Taş, 41 Buçuk gibi çok dergi ve gazetede karikatür çizdi. Ayrıca Taş Arabası ve Altanca başlığıyla çeşitli dergilere yazılar kaleme aldı.

"Hürmüz’le Cafer", "Kibar Hırsız" sanatçının Türk mizahına kazandırdığı karikatür tiplerinden birkaçıdır. Orhan Boran'ın 1960'lı yıllarda yayımladığı ve kendi radyo karakterlerine dayandırdığı çizgi roman Yuki'yi de Altan Erbulak resimliyordu.

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Sevinç Erbulak
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