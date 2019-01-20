Dağın eteğindeki antik kent turizme kazandırılacak

Proje ile antik kentteki doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip meydan, sokak ve mahalle gibi alanların turizme kazandırılması, korunması ve iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kelkit'in yaklaşık 26 kilometre güneydoğusunda bulunan Sadak köyündeki Meşeiçi Dağı'nın eteğinde yer alan, geçmiş yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derecede sit alanı ilan edilen antik kentin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik Satala kentinde tarihi su kemerleri, hamam ve 15. lejyona ait kale kalıntıları bulunduğunu söyledi.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun son askeri karargahı niteliğindeki alanın turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen izin doğrultusunda geçen yıl kazı başlatıldığını anımsatan Taşbilek, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki ekibin çalışmalara devam ettiğini anlattı.

Taşbilek, tarihi kent alanları ve yapıların, kentlerin kimliğinin oluşturmaları açısından önem taşıdığına işaret ederek, "Bu nedenle tarihi alanlar ile yapılarının korunması ve sürdürülebilirliği, kentin kimliğinin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır." dedi.

Proje ile sit alanı ilan edilmiş, koruma planı hazır veya onay aşamasında olan yerlerde tarihi, kültürel ve doğal varlıkların yakın çevresiyle bir bütün halinde korunarak turizme kazandırılmasının hedeflendiğinin altını çizen Taşbilek, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin destekleneceğini ifade etti.