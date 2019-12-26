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  4. Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma

Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 12:40 | Son Güncelleme

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: - "Kadriye'nin şiirlerinde sonsuz bozkırlardan Nogay ezgilerinin hoş avazı duyulur"

Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova'nın doğumunun 70. yılı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğinde anma programı düzenlendi.

Şair Temirbulatova'nın anısına saygı duruşunun ardından programda, "Türk Dünyasının UNESCO'su TÜRKSOY" konulu tanıtım filmi gösterildi.

Burada konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk toplumlarının büyük kültür birikimlerine sahip olduğunu dile getirdi.

Nogay Türkçesi ile eser veren Dağıstanlı Temirbulatova'nın da bu birikimlerden biri olduğunu belirten Kaseinov, Temirbulatova'nın aşk, vatan, anne ve bozkır konularında kaleme aldığı şiirlerin halen hafızalarda yer tuttuğunu kaydetti.

Kaseinov, "Kadriye'nin şiirleri o kadar akıcı bir dille yazılmıştır ki okurken bile sanki sonsuz bozkırlardan Nogay ezgilerinin hoş avazı duyulur." dedi.

- "Mahaçkale'de de analım"

Dağıstan Cumhuriyeti Nogay İl Valiliği Kültür Danışmanı Sabirat Abubekirova ise Temirbulatova'nın 12 dilde şiir kitabının bulunduğunu söyledi.

Abubekirova, Temirbulatova adının Yalova'da bir sokağa verildiğini anımsatarak, bu sokağın Türkiye ve Rusya arasındaki dostluklara katkı sağlayacağını ifade etti.

Kısa hayatına rağmen Temirbulatova'nın zengin sanat mirası bıraktığını kaydeden Abubekirova, "Kadriye'nin sesi hiç sönmeyecek, adı unutulmayacak." dedi.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu da, Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'deki medreselerde tarih boyunca nice insanların yetiştiğini belirtti.

Temirbulatova'nın da, Mahaçkale'den yetişen Nogay halkının sesi olduğunu dile getiren Ömeroğlu, "Kadriye, 'dağların yamaçtan değil, bozkırlardan başladığını' savunurdu. Bir gün Temirbulatova'yı Mahaçkale'de de analım isterim." diye konuştu.

Program, Nogay şairin "Yiğitlerin Destanıyım" kitabının tanıtımıyla son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadriye Temirbulatova Nogay türksoy

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