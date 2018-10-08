HABER

Dağıtılan yardımlar için birbirlerini ezdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bin 944’e yükseldi.

Askeri yardımların helikopterden fırlatılarak bırakılması ve insanların birbirini ezmesi tartışma yarattı.

Ülkede tartışma yaratan görüntüler

1 / 13

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, geçtiğimiz Cuma günü Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 944’e yükseldiğini duyurdu.
2 / 13

Çok sayıda kayıp bilgisi verilirken, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiği bildirildi.
3 / 13

Sulawei Adası'nın Palu şehrinde meydana gelen deprem ve onun tetiklediği tsunaminin ardından çocuklar bugünden itibaren okullarını eğitime hazır hale getirmek ve arkadaşlarından haber alabilmek amacıyla okullarına geri dönmeye başladı.
4 / 13

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yönetimi ve çalışanları Endonezya depreminde sağ kurtulanlara 130 bin dolar bağışta bulunmayı planladıklarını belirtti. IMF Genel Müdürü Christine Lagarde'nin yardımları doğrudan Endonezya Kızılhaçı'na (PMI) ulaştırmasını planladıklarını bildirdi.
5 / 13

Deprem ve tsunaminin verdiği zararın 700 milyon dolardan fazla olduğunu açıklayan yetkililer, yıkılan evlerin tekrar inşasının aylar alacağını bildirdiler.
6 / 13

Endonezyalı mühendisler ve bilim adamları yeni inşa edilecek konutların depremlere daha dayanıklı yapılacağı garantisini verdi. 70 binden fazla insanın ise hala gidecek bir yerinin olmaması ülkede tartışmalara sebep oluyor.
7 / 13

Öte yandan Endonezya halkına yapılan yardımlar da tartışma konusu oldu.
8 / 13

Askeri helikopterden bırakılan yardımlar için insanların adeta birbirini ezmesi pek çok kişi tarafından tepki ile karşılandı.
9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Sulawesi adası deprem tsunami

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya şokta! Yeni bir Trump mı doğuyor?

Dünya şokta! Yeni bir Trump mı doğuyor?

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Macaristan Erdoğan'ı böyle bekliyor!

Macaristan Erdoğan'ı böyle bekliyor!

Her anı dehşet verici! Kafası tren boşluğuna sıkıştı!

Her anı dehşet verici! Kafası tren boşluğuna sıkıştı!

Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı

Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı

İdlib'de 'son dakika' gelişmesi!

İdlib'de 'son dakika' gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.