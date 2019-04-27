HABER

Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu

Bilecik'te acemi birliği eğitimini tamamlayan er, dağıtım iznini kullanmak üzere geldiği memleketi Adana'da yatağında ölü bulundu.

Acemi birliği eğitimini tamamlayan Erdem Hilal (21), dağıtım iznini kullanmak üzere babaannesinin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bir süre sonra babaanne, torununu yatağında baygın bulması üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Hilal'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hilal'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
GÜNCELLEME - Sahte reçete şebekesine operasyonGÜNCELLEME - Sahte reçete şebekesine operasyon
Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü varSon dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Bilecik dağıtım izni

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.