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Dağıtım iznindeki er intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, dağıtım izninde olan er Eren G. (20), evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Dağıtım iznindeki er intihar etti

Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, dağıtım izninde olan er Eren G. (20), evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Eren G.'nin, bugün Şırnak'taki birliğine teslim olması gerektiği öğrenildi.
Olay, dün gece, Yavuz Sultan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Manisa'da acemi birliğini tamamladıktan sonra dağıtım izni için gelen er Eren G., henüz bilinmeyen nedenle evdeki tabancayı alarak, 2'nci kattaki dairelerinin balkonunda başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyup, balkona koşan ailesi, Eren G.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Eren G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis soruşturma başlatırken, iznini tamamlayan Eren G.'nin, bugün Şırnak'taki birliğine teslim olması gerektiği öğrenildi.
Sevinç ve Taner G. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu belirtilen Eren G.'nin, psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Eren G.'nin cansız bedeni, otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Dağıtım iznindeki er intihar ettiDağıtım iznindeki er intihar ettiDağıtım iznindeki er intihar ettiDağıtım iznindeki er intihar etti

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