"Dağlarda şu anda 600 terörist kaldı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç güvenlik harekatında, bir buçuk ayda sadece, 100 teröristi ölü ele geçirdik. Yaklaşık 460'ın üzerinde sağ salim aldıklarımız var, dışarıdan da teslim olanlar dahil olmak üzere. 12 bin ila 15 bin terörist vardı bu dağlarda. Şu anda 600 tane kaldı." dedi. Bakan Soylu, Kartal'da Bayburt İli Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, bayram namazını Kato Dağı'nda kıldığını anımsatarak, "Orası bundan 2,5 yıl önce Türkiye'nin Kandili'ydi. Kahramanlarımız 2,5 yılda orayı 5 vakit ezanın o tepelerde okunduğu, aynı zamanda da ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalandığı bir yer haline getirdi. Duamız odur Allah'tan ki bu yıl Ramazan Bayramı namazını orada kıldık. Evlatlarımız Kurban Bayramı namazını Kandil'de kılsınlar." diye konuştu. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini fakat bu zorluğun zayıflıktan kaynaklanmadığını dile getiren Soylu, Türkiye'nin güçlendiğini, kendi ayaklarını üzerinde rahat bir şekilde durduğunu görenlerin bugün topluca üzerine çullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Afrin operasyonuna değinen Soylu, şöyle devam etti: "Bize 'Afrin'e girmeyeceksiniz' dediler. Girdik. Eğer onların sözlerine uysaydık, biz bugün belki de tarihimizin en büyük terör belasıyla karşı karşıyaydık. Yığınaklarını, barınaklarını yapmışlardı. Amerika'dan aldıkları silahlarla bizi, huzurumuzu tarumar edeceklerdi. Sözlerine uymadık, itibar etmedik. Girdik ve Cenab-ı Allah bizim orada koruyucumuz oldu. Dünyaya bir şey gösterdik, biz oradan buraya terör gelmesine müsaade etmeyiz. Eğer bunu ortaya koyarsanız sizinle uğraşırlar. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 6-7 Ekim'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi uğraşırlar. Tam 2 yıldan beri Amerika'nın yaptığı döviz saldırılarıyla beraber zannedersiniz ki biz bir yerde bir batık verdik de Türkiye bir yerde açığa düştü. Soğan, patates meselesine bütün Türkiye'nin istikrarını mahkum etmişlerdi. Bir yerden bize bir kulp takıp, istikametimizi bozmak istiyorlar. Bu milletin beklentisi sadece 780 bin kilometrekare değildir. Belki de bize taktıkları en önemli yerlerden bir tanesi budur. Afganistan'dan Pakistan'a, Medine'den Mekke'ye, İran'dan Irak'a, Orta Asya'dan Kafkasya'ya kadar eğer biz güçlü olursak, onların hakkını savunabiliriz. İstiyorlar ki Türkiye bunların hakkını savunmasın, güçlü olmasın, mecalsiz ve takatsiz kalsın."

- "Terör örgütünü psikolojik açıdan da harap ettik" İçişleri Bakanı Soylu, 1 ay 15 gündür terör örgütünün başlarını sığınaklardan çıkardıklarını belirterek, "Şu anda iç güvenlik harekatında, bir buçuk ayda sadece, 100 teröristi ölü ele geçirdik. Yaklaşık 460'ın üzerinde sağ salim aldıklarımız var, dışarıdan da teslim olanlar dahil olmak üzere. 12 bin ila 15 bin terörist vardı bu dağlarda. Şu anda 600 tane kaldı. Terör örgütünü sadece finansal, insan kaynağı ve lojistik açıdan değil, psikolojik açıdan da harap ettik." dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde insansız hava araçları uçurduklarını kaydeden Soylu, terör örgütüne adım attırmadıklarını vurguladı. - "VIP'lerden geçme hastalığına ve saltanatına kapıldın" Soylu, 23 Haziran seçimlerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bir taraftan FETÖ, Gezi olaylarının paydaşı olarak devam ediyor. 23 Haziran'daki şu meseleyi bir vesileyle ters yüz edebilmek için. İngilizler'in BBC Türkçe'si onların lehlerinde yayınlara devam ediyor. Gezicilerin aynı iş birliğinin 23 Haziran'da ortaya çıkması konusunda sabahta akşama kadar mücadele ediyorlar. 23 Haziran'ı ideolojik kamplaşma haline getirecekler. Allah muhafaza eğer bunlar kazanırlarsa, yapacakları iş çok açık ve nettir. Yani devletin valisine 'it' diyen adam, devletin polisine hakaret eden adam... Sen daha düne kadar herkesi kucaklıyordun, gülümsemeler ortaya koyuyordun. 'Ben bundan sonra antrikot yemeyeceğim, musakka yiyeceğim.' diyordun. Ne oldu sana da Koç'un uçaklarıyla beraber sağa sola gidip, VIP'lerden geçme hastalığına ve saltanatına kapıldın. Şimdi neredesin, 2 gündür kayıpsın? Acaba seni Koç'un uçağı başka bir yere götürmüş olabilir mi? Bir kadın vardı, neydi ismi? Canan Kaftancıoğlu. Kadının bir tek meselesi var, bizim inançlarımıza hakaret etmek. Bana diyor ki 'Ben senin geçmişinin ne olduğunu biliyorum.' Benim bir şeyim olsa ne Avrupa'ya, ne Amerika'ya kafa tutabilirim."

- "Onlara İstanbul gibi bir gücü vermeyelim" AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yaptıklarının ortada olduğunu belirten Soylu, Yıldırım'ın daha da iyisini yapacağına inandığının altını çizdi. Yıldırım'ın 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu anlatan Soylu, "Bu kadar saldırı yaptılar. Vefasından, kadirşinaslığından, dostluğundan bir tek geri adım atmadı. Ben ona bakarım. Bu kadar üstüne geldiler. 'Kem küm' demedi. Hem kendi değerini hem de sadakatin, yol arkadaşlığının, memlekete hizmetkarlığın ne olduğunu ortaya koyan bir anlayış getirdi." diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'un gücü ve büyüklüğü üzerinden Türkiye'nin istikrarını karıştırmaya çalışacaklar. Buna müsaade etmeyelim. İstanbul üzerinden Türkiye'nin istikrarını karıştırmasınlar. Bu noktada onlara İstanbul gibi bir gücü vermeyelim. Sizin yaşadıklarınızı çoluk çocuk yaşamasın." ifadelerini kullandı.

"Dağlarda şu anda 600 terörist kaldı"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İç güvenlik harekatında, bir buçuk ayda sadece, 100 teröristi ölü ele geçirdik. Yaklaşık 460'ın üzerinde sağ salim aldıklarımız var, dışarıdan da teslim olanlar dahil olmak üzere. 12 bin ila 15 bin terörist vardı bu da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da