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Dağlardan kızaklarla ot taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Dağlardan kızaklarla ot taşıyorlar

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Köylüler, yaz mevsiminde yüksek kesimlerde topladıkları otları kızaklarla dağlardan köye taşıyarak köye indirdi.
Muş merkeze bağlı Karabey köyünde, hayvan sahipleri yaz mevsiminde yüksek dağlara hayvanları için istifledikleri otları, kış mevsiminde zorlu bir yolculukla kızaklarla köye taşıyorlar. Boğaz mezrasında tepenin sapa olmasından dolayı yazın otları köye getiremeyen köylüler, korunaklı bir yerde istifledikleri otları köye getirmek için kar yağışını bekliyorlar. Kar yağışından sonra belli aralıklarla kızaklar yardımıyla otları köye taşıyan köylüler, zorlu bir yolculuk yapıyor. İlk olarak köy meydanında toplanan hayvan sahipleri, kızakları alarak köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan otları almak için yola koyuluyorlar. Zorlu yolculuğun ardından tepeye ulaşan köylüler, otları kızaklara yükledikten sonra, zor bir şekilde köye iniyorlar.
Hayvanları için yüksek kesimde istifledikleri otları kızak yardımıyla köye getirdiklerini söyleyen hayvan sahiplerinden Cesim Kaya, "Kırsal kesimlerde yaşadığımız için teknolojiden yararlanma imkanımız olmuyor. Yazın engebeli yamaçlarda tırpan ile biçtiğimiz otları kışın kızaklarla köye taşıyoruz. Otları 4 kilometrelik bir mesafeden getiriyoruz. Bu işi yaparken köylülerle beraber yardımlaşarak, imece usulüyle yapıyoruz. Bugün de bu işimizi zor şartlar altında yapıyoruz" diye konuştu.
'KIZAKLARI DAĞA SIRTIMIZDA GÖTÜRÜRKEN ÇOK ZORLANIYORUZ'
Bir diğer hayvan sahiplerinden Mahmut Kaya ise "Yol olmadığı için otları yazın köye getiremiyoruz. Tepede yüksek bir yerde istifliyoruz. Kışın karların sertleşmesi ile birlikte kızaklarla köye taşıyoruz. Meşakkatli bir yolculuk sonunda köye getirdiğimiz otları hayvanlarımıza veriyoruz. Yazın biçtiğimiz otları çok yüksek tepelerde istifliyoruz. Kışın kızaklarla otları getirdiğimizde gidiş-geliş toplam 7 kilometrelik bir yol gidiyoruz. Yolculuğumuz çok zor oluyor. Dağları ve dereleri aşıyoruz. Kızakları dağa sırtımızda götürürken çok zorlanıyoruz. Otları getirirken de aynı zorluklarla mücadele ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dağlardan kızaklarla ot taşıyorlarDağlardan kızaklarla ot taşıyorlarDağlardan kızaklarla ot taşıyorlarDağlardan kızaklarla ot taşıyorlar

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