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Dağları aşıp ulaştıkları köyde yüzleri güldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi ve Türkiye Kardeşlik Birliği üyeleri, kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Sason ilçesinin 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'ndaki Bayramlı köyünü ziyaret ederek, gıda ve giysi yardımında bulundu

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi ve Türkiye Kardeşlik Birliği (TURKAB) gönüllüleri, Sason ilçesine bağlı 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'ndaki Bayramlı köyünde gıda ve giysi yardımı yaptı.

Kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Bayramlı köyüne yardım ulaştırmak için yola çıkan gönüllüler 4 saat süren zorlu yolculuğun ardından köye ulaştı.

Köy okuluna giden gönüllüler öğrencilere giysi ve ayakkabı hediye etti.

Daha sonra köydeki evleri ziyaret eden gönüllüler ramazan dolayısıyla bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak yardım kolileri dağıttı.

Gönüllüler ayrıca köydeki öğrencilere Kur'an-ı Kerim de hediye etti.

Türkiye Kardeşlik Birliği Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ramazan ayında yüreklere dokunmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'nda bulunan Bayramlar köyünü ziyaret ettiklerini dile getiren Temiz, "Huzurun, refahın temelinde kardeşlik, kardeşliğin temelinde de paylaşmak vardır." dedi.

Temiz, "Oldukça güç bir yaşam sürüyor burada insanlar. Buraya ulaştığımızda kardeşliğimizi tekrar sorgulama ihtiyacı duyduk. Çünkü yeterince paylaşamadığımızı, onlara dokunamadığımızı, ulaşamadığımızı hissettik. Ramazanda bir nebze olsun giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Derneği Sason sorumlusu Sabahattin Atalay, amaçlarının bayram öncesi çocukları sevindirmek olduğunu söyledi.

Yardımların süreceğini anlatan Atalay, ailelere ramazan yardımı ulaştırmak için köyü ziyaret ettiklerini kaydetti.

Köy muhtarı Alican Altun, özellikle kış aylarında köye ulaşımın güçlükle sağlandığını söyledi.

Yolların açılmasıyla köyün ilk misafirlerinin hayırsever gönüllüler olduğunu dile getiren Altun, yardımlardan dolayı İHH İnsani Yardım Derneği ve Türkiye Kardeşlik Birliği gönüllülerine teşekkür etti. Muhtar Altun, "İsteğimiz köyümüze cami yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Yasin Altun da Kur'an öğrenmek için camiye ve imama ihtiyaçları olduğunu söyledi. Altun, "Ezana hasret yaşıyoruz. Köyümüze cami yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Batman İHH mereto dağı Sason Türkiye Kardeşlik Birliği yardım

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