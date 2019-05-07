Dağları aşıp ulaştıkları köyde yüzleri güldürdüler

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi ve Türkiye Kardeşlik Birliği (TURKAB) gönüllüleri, Sason ilçesine bağlı 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'ndaki Bayramlı köyünde gıda ve giysi yardımı yaptı.

Kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Bayramlı köyüne yardım ulaştırmak için yola çıkan gönüllüler 4 saat süren zorlu yolculuğun ardından köye ulaştı.

Köy okuluna giden gönüllüler öğrencilere giysi ve ayakkabı hediye etti.

Daha sonra köydeki evleri ziyaret eden gönüllüler ramazan dolayısıyla bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak yardım kolileri dağıttı.

Gönüllüler ayrıca köydeki öğrencilere Kur'an-ı Kerim de hediye etti.

Türkiye Kardeşlik Birliği Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ramazan ayında yüreklere dokunmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'nda bulunan Bayramlar köyünü ziyaret ettiklerini dile getiren Temiz, "Huzurun, refahın temelinde kardeşlik, kardeşliğin temelinde de paylaşmak vardır." dedi.

Temiz, "Oldukça güç bir yaşam sürüyor burada insanlar. Buraya ulaştığımızda kardeşliğimizi tekrar sorgulama ihtiyacı duyduk. Çünkü yeterince paylaşamadığımızı, onlara dokunamadığımızı, ulaşamadığımızı hissettik. Ramazanda bir nebze olsun giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.