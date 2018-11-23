HABER

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

 - TRABZON'da yapılan envanter belirleme çalışmaları sırasında Arpaözü Mevkii'nde Kafkasya bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan 41 adet dağ horozu tespit edildi.

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

Aytekin KALENDER/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'da yapılan envanter belirleme çalışmaları sırasında Arpaözü Mevkii'nde Kafkasya bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan 41 adet dağ horozu tespit edildi. 'Dağların gizemli kuşu' olarak da bilinen ve geçen yaz yapılan gözlemlerde sadece 30 saniye görülebilen dağ horozları kayıt altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü, Kafkasya bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan dağların gizemli kuşu dağ horozu için envanter belirleme çalışma başlattı. Trabzon’un Çaykara ilçesindeki gözleme Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer ile şube müdürleri ve teknik elemanlar katıldı. 1300 ila 3300 metre yükseltiler arasındaki orman ve alpin çayırlarında gerçekleştirilen gözlem, 5 grup halinde dürbün ve teleskoplarla yapıldı. Saha gözleminde Arpaözü Mevkii'nde 12'si erkek, 29'u dişi olmak üzere toplam 41 adet dağ horuzu tespit edildi.
BU YAZ SINIRLI SÜREDE GÖRÜLMÜŞTÜ
Rize’de Haziran ayında gerçekleştirilen 14. Dağ Horozu Şenlikleri’nde farklı illerden gelen kuş gözlemcileri, safari meraklıları ve akademisyenler, dürbün ve fotoğraf makineleri ile dağ horozu aramıştı. Grup, bir dağ horozunu yaklaşık 30 saniye görebilmişti. Heyecanla fotoğraflanan dağ horozu, ardından gözlerden kaybolmuştu.
DAĞ HOROZU
Orta büyüklükte bir kuş olan ve huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşıyor. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor. Dağ horozunun varlığı, Doğu Karadeniz’de ilk kez 1970'li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyet tarafından tespit edildi. Çok değerli kuşlar arasında yer alan dağ horozları son yıllarda gelişen kuş gözlem turlarının da ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de nadir görülen kuşun neslinin tükenmemesi ve korunması için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi.

FOTOĞRAFLI

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

PARTNERTrendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı! Trendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı!
Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden yapıldıAtatürk'e benzemeyen heykel yeniden yapıldı
Ünlü kebapçı: İskender Kebap, Bursa'nın ürünüdürÜnlü kebapçı: İskender Kebap, Bursa'nın ürünüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.