Dağların gözyaşı: Mumiyo, şifa kaynağı çıktı

Eski çağlarda eklem, kemik ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan mumiyo, şimdilerde krem, diş macunu yapımında kullanılıyor. Dağların gözyaşı olarak anılan bu maddenin içinde 85'den fazla mineral, vitamin ve aminoasit bulunuyor. Element bakımından da zengin olan bu madde bakın başka hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

1 / 9 Saklı kalmış sağlık kaynağı mumiyo maddesi, Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya kadar bitkisel tıpta kullanılan dağların yüksek kesimlerinde ve mağara içinde bulunan siyah bir tortudur.

2 / 9 Dağdaki bitkiler zamanla doğal faktörlere uğrayarak sertleşir. Zamanla dönüşüm geçiren bitkilerde; toprak, yağmur ve taşlarda bulunan vitamin ve mineraller bulunur.

3 / 9 Mumiyo maddesi eski çağlarda eklem, kemik ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. O dönemlerde ise son derece başarılı olmuştur. Şimdilerde ise krem ve diş macunu yapımında kullanılır.

4 / 9 Son derece güçlü bir vitamin kaynağı olan bu dağların göz yaşının içinde 85'den fazla mineral, vitamin ve aminoasit vardır. İçerdiği elementler ise; kobalt, bakır, demir, çinko, nikel, potasyum, sodyum, magnezyumdur.

5 / 9 Kemik dokularının iyileşmesine yardımcı olur ve yenileyici özelliğe sahiptir. Özellikle 30 yaşını geçmiş kadınların kemik erimesinin önüne geçmek için tüketmesi tavsiye edilir. Bağışıklık sistemini düzene sokan güçlü bir etkisi vardır. Mumiyo, beyin sağlığı için de son derece önemli bir kaynaktır. Vücudu stresten arındırır.

6 / 9 Vücuttaki yara izlerinin tedavisinde de kullanılır ve hızlı iyileşme sağlar. Karaciğeri toksinlerden arındırır ve cildin sağlıklı kalmasında yardımcı olur. Özellikle yarık ve yara izlerinin tedavisinde etkili bir maddedir.

7 / 9 Mumiyo, diş eti iltihabına ve diş sararmasına engel olur. Ağız sağlığında kullanılan doğal bir kaynaktır. En önemli faydalarından biri de kanserle mücadelesidir. Kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

8 / 9 Mumiyo son zamanlarda cilt sağlığı için maske olarak kullanılmaktadır. Kullanılan siyah maske cildi yeniler ve yaşlanmayı geciktirir. Macun kıvamına getirilen mumiyoyu aç karnına yiyerek tüketebilirsiniz. Bu şekilde tüketildiğinde zorlu kış şartlarında grip vb. rahatsızlıklara karşı koruyucu etki sağlar.