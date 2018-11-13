HABER

Dağların gözyaşı: Mumiyo, şifa kaynağı çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

Dağların yüksek kesimlerinde ve mağara içlerinde bulunan siyah bir tortu olan mumiyo, gizli kalmış bir sağlık mucizesi. Üç bin yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan mumiyo romatizmadan kansere kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Eski çağlarda eklem, kemik ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan mumiyo, şimdilerde krem, diş macunu yapımında kullanılıyor. Dağların gözyaşı olarak anılan bu maddenin içinde 85'den fazla mineral, vitamin ve aminoasit bulunuyor. Element bakımından da zengin olan bu madde bakın başka hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

1 / 9

Saklı kalmış sağlık kaynağı mumiyo maddesi, Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya kadar bitkisel tıpta kullanılan dağların yüksek kesimlerinde ve mağara içinde bulunan siyah bir tortudur.
2 / 9

Dağdaki bitkiler zamanla doğal faktörlere uğrayarak sertleşir. Zamanla dönüşüm geçiren bitkilerde; toprak, yağmur ve taşlarda bulunan vitamin ve mineraller bulunur.
3 / 9

Mumiyo maddesi eski çağlarda eklem, kemik ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. O dönemlerde ise son derece başarılı olmuştur. Şimdilerde ise krem ve diş macunu yapımında kullanılır.
4 / 9

Son derece güçlü bir vitamin kaynağı olan bu dağların göz yaşının içinde 85'den fazla mineral, vitamin ve aminoasit vardır. İçerdiği elementler ise; kobalt, bakır, demir, çinko, nikel, potasyum, sodyum, magnezyumdur.
5 / 9

Kemik dokularının iyileşmesine yardımcı olur ve yenileyici özelliğe sahiptir. Özellikle 30 yaşını geçmiş kadınların kemik erimesinin önüne geçmek için tüketmesi tavsiye edilir. Bağışıklık sistemini düzene sokan güçlü bir etkisi vardır. Mumiyo, beyin sağlığı için de son derece önemli bir kaynaktır. Vücudu stresten arındırır.
6 / 9

Vücuttaki yara izlerinin tedavisinde de kullanılır ve hızlı iyileşme sağlar. Karaciğeri toksinlerden arındırır ve cildin sağlıklı kalmasında yardımcı olur. Özellikle yarık ve yara izlerinin tedavisinde etkili bir maddedir.
7 / 9

Mumiyo, diş eti iltihabına ve diş sararmasına engel olur. Ağız sağlığında kullanılan doğal bir kaynaktır. En önemli faydalarından biri de kanserle mücadelesidir. Kanserli hücrelerin oluşumunu önler.
8 / 9

Mumiyo son zamanlarda cilt sağlığı için maske olarak kullanılmaktadır. Kullanılan siyah maske cildi yeniler ve yaşlanmayı geciktirir. Macun kıvamına getirilen mumiyoyu aç karnına yiyerek tüketebilirsiniz. Bu şekilde tüketildiğinde zorlu kış şartlarında grip vb. rahatsızlıklara karşı koruyucu etki sağlar.
9 / 9

Düzenli olarak tüketilen mumiyo macunu karaciğer sağlığını da destekler. Bağışıklık sistemini destek olarak, vücut direncini artırır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mumiyo sağlık

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.