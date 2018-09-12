'Dağların kartalları'nın nefes kesen eğitimi

Düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar da operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor

Isparta'da komandoların nefes kesen eğitimi

1 / 41 Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, komandolar zorlu hava, arazi ve iklim şartlarına alışmak amacıyla çeşitli parkurlarda ter döküyor.

2 / 41 Bu parkurlar arasında askeri eğitim kulelerinden "çok maksatlı kule" de yer alıyor. Eğirdir Gölü kenarına 2002'de Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki kulede birçok ülkeden asker de eğitim görüyor.

3 / 41 Eğitimler sabahın erken saatlerinde başlıyor. Komandolar kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor. "Kaplan" ve "örümcek" inişleri, komandoların bina ve sarp kayalık arazilerdeki mağara operasyonlarında hedefe hızlıca ulaşmalarını sağlıyor. Helikopter yöntemiyle de komandoların operasyon bölgelerine helikopterle hızlı ve güvenli şekilde intikali sağlanıyor.

4 / 41 Komando kursuna katılan subay, astsubay, asteğmen adayları ve uzman erbaşların, kuledeki 10 ile 30 hafta arasında süren zorlu eğitimle cesaret ve öz güvenlerinin gelişmesi, muharebe stresine alışması, yükseklik korkusunu yenmesi, arkadaşlarıyla koordinasyonunun gelişmesi ve dağcılık yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

5 / 41 Kuledeki zorlu eğitimleri tamamlayan komandolar, terörle mücadeleye hazır hale geliyor, eğitimlerde gerekli yeterliliğe ulaşamayanlar ise okuldan mezun edilmiyor.

6 / 41 Su ve karaya halatla inmenin yanı sıra tam teçhizatlı tırmanma eğitimleri de veriliyor.

7 / 41 Kulede metrelerce yüksekliğe tırmanan komandolar, operasyonlarda karşılaşabilecekleri engelleri rahatlıkla geçebilme yeteneğini kazanıyor.

8 / 41 Türk komandosunun yanı sıra farklı ülkelerden gelen askerlerin eğitiminde de kullanılan kule, ortak tatbikatlara da ev sahipliği yapıyor.

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