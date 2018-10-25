"Dağların oğlu" şehitlerin anısını zirvelerde yaşatıyor

Temin ettiği yaklaşık 2 metrelik Türk bayraklarıyla yaklaşık 8 ay önce harekete geçen Erkan, bu süreçte Büyük Kaçkar Dağı'nın yanı sıra Verçenik, Kemerli Kaçkar, Tatos, Altıparmak, Tavuklu Kaya, Karasal, Kuşdili, Dilek, Mezovit, Öğle Taşı, Çaşurluğun Sivri, Haçintapin Sivri, Burduhanın Zirve ve Tepesi, Leş dağına tırmanıp zirvelere Türk bayrağı dikti.

İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıl önce yönetmen Yavuz Selim Taşçıoğlu'nun çektiği, hayatını konu alan "Dağların Oğlu" belgeseliyle çeşitli uluslararası organizasyonlarda ödüller alan Bülent Erkan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehadet mertebesine erişenler anısına Erzurum, Artvin ve Rize'deki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine Türk bayrağı dikmeye karar verdi.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, hayatının konu edildiği "Dağların Oğlu" belgeseliyle uluslararası ödül alan ve kendini dağları korumaya adayan Bülent Erkan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısını Erzurum, Artvin ve Rize'deki 15 dağın zirvesine diktiği Türk bayrakları ile yaşatıyor.

Son olarak Palandöken Dağı'nın zirvesi olan 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'ne tırmanan Erkan'ın zorlu yolculuğu, AA ekiplerince yerinde görüntülendi.

Bülent Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların bulundukları yerden ülkeyi savunarak vatan toprağına sahip çıktığını hatırlattı.

Yaşamını mevsim gözetmeksizin dağlarda, doğayı korumakla geçirdiğini anlatan Erkan, "Doğal hayatı korumak için sürekli dağlarda geziyorum. Dağcı olduğum için de FETÖ olaylarından sonra 15 Temmuz şehitleri anısına Erzurum, Artvin ve Rize üçgenindeki 15 dağın zirvesine Türk bayrağı dikme projesi başlattım." dedi.

Zirve tırmanışlarının zorlu geçtiğini dile getiren Erkan, tırmandığı dağların en yükseğinin Türkiye'nin 4. en yüksek dağı olan yaklaşık 4 bin rakımlı Büyük Kaçkar Dağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tük bayrağı diktiğim 15'inci dağ olan Palandöken Dağı zirvesini bu yılki ağustos ayına denk getirmek istedim ancak zirvelere çıkmak zor. Ortalama bu iş 7-8 ay sürdü. Türkiye'nin 3 bin 937 rakımlı 4. yüksek dağı olan Kaçkar, Türkiye'nin 8. en yüksek ve teknik dağı 3 bin 711 rakımlı Verçenik çıkması çok zor olan dağ, yine 3 bin 480 rakımlı Leş Dağı, 3 bin 550 rakımlı Dilek Dağı, 3 bin 400 rakımlı Dilek Tepesi gibi toplamda 15 dağın zirvesine çıkıp şehitlerimizin anısına Türk bayrağı diktim."