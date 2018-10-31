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Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 07:19 | Son Güncelleme

ABD’li generallerin helikopterde gezdirdiği görüntülerle gündeme gelen Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten, 104 Türk askerinin katili Çiya Kobani kod adlı Suriyeli terörist Azad Simi, terör örgütü YPG’nin hibrit operasyonlarının başına getirildi. Simi, örgütün iki numaralı ismi oldu.

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Terör örgütü YPG'nin askeri operasyonlarının başına ABD tarafından Çiya Kobani kod adlı Azad Simi getirildi. Örgütün 2 numaralı ismi olan Azad Simi’nin ABD’nin YPG ile Deyrizor yakınındaki DEAŞ’lılara yapılacak hibrit operasyonlarını yönetecek. Simi’nin Deyrizor’un doğusunda yer alan Suriye-Irak sınırındaki Hajin kenti yakınlarına gittiği öğrenildi.

NİSAN AYINDA ABD'Lİ GENERALLE AYNI HELİKOPTERDE

Azad Simi geçen nisan ayında ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel’le görüşmüş ve el sıkışırken görüntülenmişti. Simi, temmuz ayında tekrar ortaya çıktı. Bu kez Dashisa bölgesine giden DEAŞ ile mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD’li komutanı General Paul E. Funk ile koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard’la birlikte ‘Kara Şahin’ olarak bilinen Blackhawk UH-60 tipi helikopterle yapılan inceleme gezisine katıldı.

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Azad Simi, yaptığı eylemlerle Türkiye’de de aranıyor. 1992’de Suriye’de terör örgütüne katılan Kobani doğumlu Simi, uzun süre Kuzey Irak’ta kaldı. Güvenlik güçleri 2007 ile 2011 yılları arasında örgütün Hakkari sorumlusu olduğunu tespit etti. Daha sonra ise Suriye’ye geçti. Simi daha önce YPG’nin özel kuvvetler sorumlusu olarak biliniyordu.

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**Azad Simi geçtiğimiz Nisan’da ABD’li General Joseph Votel’le görüşmüştü.

DAĞLICA VE AKTÜTÜN SALDIRILARININ FAİLİ

Simi’nin 2007’de 12 askerin şehit edildiği Dağlıca karakolu, 2008’de 17 şehidin olduğu Aktütün karakolu ve 2011’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 25 askerin şehit edildiği saldırıları planlayan ve yürüten isim olduğu belirtiliyor. Azad Simi ayrıca sınır hattındaki 12 karakola yapılan 104 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıların emrini veren isim olarak Van, Hakkâri ve Şırnak Başsavcılıkları tarafından aranıyor.

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