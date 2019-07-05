HABER

Dağlık alanda cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesindeki dağlık alana, incirin döllenmesini sağlayan ilek (erkek incir) toplamaya giden çiftçi İsa Bayram (44), ölü bulundu.

Dağlık alanda cesedi bulundu

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesindeki dağlık alana, incirin döllenmesini sağlayan ilek (erkek incir) toplamaya giden çiftçi İsa Bayram (44), ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı belirtilen Bayram'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Evli ve iki çocuk babası İsa Bayram, dün akşam saatlerinde, Karatepe Şehitliği yakınlarındaki dağlık bölgeye ilek toplamaya gitti. Aradan geçen uzun süreye rağmen geri dönmeyen Bayram'ın yakınları, merak edip aramaya çıktı. Köylülerin de yardımıyla dağlık alanda arama yapıldı. Bu sabah, Karatepe Şehitliği yakınlarında bulunan köy çeşmesi önünde İsa Bayram'ın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Bayram'ın cesedi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen ekibe saldırı: 2 yaralıKaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen ekibe saldırı: 2 yaralı
Motorlu ot tırpanı sırtında patladıMotorlu ot tırpanı sırtında patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.