Dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde yaklaşık 1 haftadır dağlık alanda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

İlçenin Çığıllıpınar mevkiinde yaklaşık 1 haftadır dağda köpek sesi duyanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede köpeğin dağda mahsur kaldığı belirlendi. Çalışma başlatan itfaiye, 4 saatlik çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri köpeğe yiyecek ve su verdi ardından sahibine teslim etti.

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