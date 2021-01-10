Dağlık alanda mahsur kalan Rus turistler jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağlık alanda yollarını kaybedip mahsur kalan Rus uyruklu biri kadın iki turist jandarma JAK timleri tarafından kurtarıldı.

Kemer ilçesi, Çamyuva, Kuzdere bölgesinde yürüyüş için çıktıkları dağlık alanda iki Rus uyruklu vatandaşın mahsur kaldığı ihbarını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi harekete geçti. Yollarını kaybettikleri belirlenen Y.B. (20) ve A.V. (28) isimli turistlerin mahsur kaldıkları alanı tespit eden JAK timleri, iki turisti kayboldukları bölgede buldu. Sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen turistler, sarp araziden yaklaşık 8 saat süren yolculuğun ardından Kemer ilçesine getirildi.

