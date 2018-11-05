Dağlık arazide yaralıyı sedyeyle 2 kilometre taşıdılar

Adıyaman'da 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri, ağaçtan düşen yaralıyı sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Ali Dağ'da ağaca çıkan Hüseyin İspir (36) dengesini kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ayağından yaralanan İspir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İspir, arazinin engebeli olması nedeniyle yaklaşık 2 kilometre sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İspir'in ayak kemiğinde çatlak bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İspir, sağlık ve AFAD görevlilerine teşekkür etti.

