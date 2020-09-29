Dağlık Karabağ: ABD Ermenistan ve Azerbaycan'dan şiddete son vermelerini istedi, BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Ermenistan ve Azerbaycan arasında statüsü anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesindeki şiddetli çatışmalar üçüncü gününe girerken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olağanüstü gündemle toplanacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplantı öncesi Yunanistan'da yaptığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan'a şiddeti durdurma çağrısı yaptı. Mike Pompeo, "İki taraf da şiddeti durdurmalı ve mümkün olan en kısa sürede kapsamlı müzakerelere yeniden başlanması için Minsk Grubu'yla birlikte çalışmalıdır" dedi. Minsk Grubu; Rusya, Fransa ve ABD'den oluşuyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan grup yıllardır Dağlık Karabağ Sorunu'un çözümü için arabuluculuk faaliyeti yürütüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle birer telefon görüşmesi yaptı. Merkel, Dağlık Karabağ'da derhal ateşkes ilan edilmesini istedi. Rusya, Fransa ve Avrupa Birliği de daha önce benzer çağrılar yapmıştı. BM Güvenlik Konseyi'nin basına kapalı yapılacak toplantısı ise TSİ 00.00'da başlayacak.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre toplantıyı Almanya ve Fransa talep etti. Belçika, İngiltere ve Estonya girişime destek verdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden "çok endişe duyduğunu" açıkladı. Guterres'in sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter tarafları çatışmayı durdurmaya, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden müzakerelere geri dönmeye çağırıyor" dedi. Karşılıklı suçlamalar Ermenistan Savunma Bakanlığı son çatışmalarda sivilleri taşıyan bir otobüsün, Azerbaycan'a ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını açıkladı. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise son çatışmalarda Ermeni güçlerinin açtığı ateş sonucu 10 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Pazar gününden bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 100'e yakın kişi yaşamını yitirdi. Son çatışmalar nasıl çıktı? Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ilk ateşi karşı tarafın açtığını savunuyor. Ermenistan sıkıyönetim ve seferberlik, Azerbaycan ise kısmi seferberlik ilan etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Pazar günü yerel saatte Dağlık Karabağ'da 08.10'da sivil yerleşimlerine saldırdığını açıkladı.