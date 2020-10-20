HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dağlık Karabağ: Azerbaycan halkı Ermenistan ile çatışmalardan nasıl etkilendi?

Dağlık Karabağ: Azerbaycan halkı Ermenistan ile çatışmalardan nasıl etkilendi?

20.10.2020 20:10 | Son Güncelleme

BBC ekibi, Bakü'den Terter'e, Karakoyunlu'dan Gence'ye Azerbaycan'ın farklı noktalarında Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ krizinden sivil halkın nasıl etkilendiğini yerinde takip etti.

Dağlık Karabağ: Azerbaycan halkı Ermenistan ile çatışmalardan nasıl etkilendi?

https://youtu.be/2RO2vSM32pM

BBC ekibi, Bakü'den Terter'e, Karakoyunlu'dan Gence'ye Azerbaycan'ın farklı noktalarında Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ krizinden sivil halkın nasıl etkilendiğini yerinde takip etti. Azerbaycan'ın en çok bombalanan kenti Terter'de yeraltı sığınaklarında yaşayanlar, iki ülke arasındaki ateşkesten hemen sonra bombalanan Gence şehir merkezinde evi yıkılanlar, kendisi cephedeyken ailesini kaybeden bir asker ve 1990'lı yıllarda Dağlık Karabağ'dan göç etmek zorunda kalıp Bakü'de toplu konutlarda yaşayanlar, çatışmalar devam ederken Azerbaycan topraklarında yaşamanın ne demek olduğunu anlattı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Muhabir: Orla Guerin Video: Göktay Koraltan - Esra Yalçınalp Tercüme: Seadet Arifgizi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 537 kişi hayatını kaybettiABD'de son 24 saatte koronavirüsten 537 kişi hayatını kaybetti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
En Çok Okunan Haberler
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Diğer Haberler
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 537 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 537 kişi hayatını kaybetti
Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor
Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor
Kuzey Kore hapishanelerinde yaşadıkları kan dondurdu
Kuzey Kore hapishanelerinde yaşadıkları kan dondurdu
Gence’de saldırıya uğrayan İlhami Abbasova’nın notaları susmuyor!
İlhami Abbasova’nın notaları susmuyor!
Dikkat çekmek için dantelli sütyen dövmesi yaptırdı! 'Diğerine de yaptıracağım...'
Sütyen dövmesi yaptırdı! 'Diğerine de yaptıracağım ama...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.