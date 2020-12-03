Dağlık Karabağ: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda '5 bini aşkın asker öldü'

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayıp 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren altı haftalık savaşta iki taraftan 5 bini aşkın askerin öldüğü açıklandı.

Ermenistan geçen ay yaptığı açıklamada, 2 bin 425 askerinin öldüğünü kaydetmiş, Dağlık Karabağ'da üç bölgenin kontrolünü ele geçiren Azerbaycan ise açıklama yapmamıştı.

Azerbaycan konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak 2 bin 783 askerinin öldüğünü, 100 askerin de kayıp olduğunu belirtti.

Böylece savaşta hayatını kaybeden asker sayısı 5 bini aştı.

Çatışmalarda, her iki taraftan en az 143 sivilin de yaşamını yitirdiği, on binlerce kişinin de yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

İki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki Dağlık Karabağ sorunu 30 yıla yakın devam ediyordu. Resmi olarak Azerbaycan'ın olan toprakların denetimi komşu Ermenistan'daydı.

Altı haftayı aşkın devam eden çatışmaların ardından, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar ulaşmış oldukları pozisyonlarını korudu.