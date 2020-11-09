Dağlık Karabağ: Azerbaycan lideri Aliyev BBC'ye konuştu, 'Ermenistan üç bölgeden çekilirse savaşı durdururuz' dedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC'ye verdiği özel röportajda ateşkesin ancak Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi şartıyla mümkün olabileceğini söyledi. Pazar sabahı Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girdiğini duyurmasından önce yapılan röportajda, ateşkesin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la imzalanmasının çok zor olduğunu düşündüğünü belirten Aliyev, Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiğini ve Ermenistan'ın "taviz verme şansının gittikçe azaldığını" söyledi: "Taviz verme şansları gittikçe azalıyor çünkü biz bu toprakları güç kullanarak zaten geri alıyoruz. Yani zaman kaybediyorlar. Eğer makul davranırlarsa, özerk bir hükümet şekli üzerinde de çalışabiliriz. Buna karşı değiliz. Ama dürüst konuşacak olursam Ermenistan'daki bu başbakanla herhangi bir barış olasılığı görmüyorum." '**Dağlık Karabağ çevresinde ellerinde kalan üç bölgeden çekilirlerse savaşa son veririz**' Dağlık Karabağ bölgesi uluslararası alanda Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan'ın toprağı olarak tanınıyor. Bölgede tek taraflı ilan edilen, Ermenistan'ın desteklediği bir yönetim var ve nüfusun büyük çoğunluğu Ermenilerden oluşuyor.

Aliyev, BBC muhabiri Orla Guerin'in "Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölgenin her bir noktasını geri alana kadar savaşmaya devam edecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "En başından beri söylüyorum. Eğer Paşinyan'ın kendisi, dışişleri bakanı değil kendisi, Ermenistan geriye kalan üç bölgeden çekiliyor (ki bu bölgeleri bizim özgürleştirmemiz lazım) diye açıklama yaparsa ve bize bununla ilgili bir zaman çizelgesi verirse hemen dururuz. Bu savaşa devam etmek istemiyoruz, buna son vermek istiyoruz." Guerin'in "Yani Dağlık Karabağ'ın dışında kalan bölgelerden çekilmesi durumunda savaşa son vereceğinizi mi söylüyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle" yanıtını verdi. Dağlık Karabağ çevresinde, Azerbaycan'ın "rayon" olarak adlandırdığı yedi bölge var. 1993'ten beri zaman zaman oturulan müzakere masasında Azerbaycan'ın önceliği, Ermenistan'ın bu bölgelerden çekilmesi olmuştu. Bugüne kadar Bakü, Kelbecer, Laçin ve bölgenin batısında kalan Ağdam dışındaki dört bölgede hakimiyeti sağladığını duyurdu.

Dağlık Karabağ krizi: Bir ayda neler yaşandı?

Azerbaycan ve Ermenistan birbirini üçüncü kez ilan edilen ateşkesi bozmakla suçladı Aliyev, Ermenistan'ın çekilmesi ya da çekilmez ve çatışmalar devam ederse Azerbaycan'ın bölgenin kontrolünü ele alması durumunda, Ermeni sivillerin bölgede yaşamaya devam edebileceğini ve "etnik temizlik iddialarının temelsiz olduğunu" belirtti. Savaşın bitmesiyle birlikte Dağlık Karabağ'dan 1990'ların başındaki çatışmalar sırasında Azerbaycan'a kaçan Azerilerin de evlerine geri dönüşünün gündeme geleceğini söyledi. '**Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin ihtiyaçlarını karşılayacağız**' 27 Eylül'de başlayan çatışmalar boyunca iki taraf da birbirini sivillerin olduğu bölgeleri hedef almakla suçluyor. Dağlık Karabağ'da sivil yerleşimin olduğu bölgelerin etrafını Azeri ordusu kuşatmak üzere. Bugüne kadar Ermenistan'la arasındaki hattan yararlanan bölgeyi, kış aylarında çatışmalarla ve bağlantı yollarının kesilmesiyle zor günler bekliyor. Aliyev, bu durum hatırlatıldığında "Biz onların ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz. Gıda, su, ihtiyaçları olan ne varsa sağlayacağız" açıklaması yaptı. https://www.youtube.com/watch?v=KGHPGoMLycY