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Dağlık Karabağ: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkese uluslararası tepkiler

10.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da geçici ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından bölge ülkelerinden ve Fransa'dan ateşkese destek açıklamaları geldi.

Dağlık Karabağ: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkese uluslararası tepkiler

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da geçici ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından bölge ülkelerinden ve Fransa'dan ateşkese destek açıklamaları geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ateşkes görüşmelerine arabuluculuk eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada "İran'ın girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçici ateşkesi ve barışçıl bir çözüme ulaşabilmek için yapılacak kapsamlı müzakereleri desteklediğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ateşkes ilanı ardından açıklama yapmazken, Mnatsakanyan Ermenistan televizyonuna yaptığı açıklamada ateşkesteki bireysel çabalarından ötürü Rusya lideri Putin'e teşekkür etti.

Türkiye: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkese ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada ateşkesin kalıcı çözüm yerine geçmeyeceği de vurgulanarak "Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı "Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir" açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1314862532566421504?s=20

Fransa: Ateşkes uygulanmalı

Fransa da ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ateşkese uyulması talebinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll "Şimdi ateşkes ciddiyetle uygulanmalı ve izlenmeli ki iki ülke arasındaki düşmanlığa kalıcı çözüm olacak şartlar oluşturulsun. Kapsamlı müzakereler, Minsk grubu eş başkanlığı çatısı altında, hiçbir ön koşul olmadan devam etmeli" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da 10 saatten uzun süren görüşmelerde geçici ateşkeste anlaşmıştı.

Görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'esirlerin ve cenazelerinin takas edilmesi için ateşkes ilan edildiğini' ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın görüşmelere başlayacağını söylemişti.

Lavrov 'ateşkes' açıklamasını yerel saatle sabah 03.00'da yaptı.

Ermeni yetkililer çatışmalar nedeniyle Dağlık Karabağ nüfusunun yarısının - yaklaşık 70 bin kişi - evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Çatışmalarda yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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