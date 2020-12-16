Dağlık Karabağ - 'Azerbaycan'ın yaptığı baskınlarda 'onlarca Ermeni askeri yakalandı'

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolü altındaki bölgelere Azerbaycan askerlerinin baskın yapması sonucu 100 askerin ele geçirildiğine dair haberler üzerine Ermeniler protesto gösterileri düzenledi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 27 Eylül'de başlayan ve iki taraftan 5000'i aşkın askerin ölümüne yol açan çatışmalar 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın işgali altındaki bazı bölgelerin denetiminin yeniden Azerbaycan'a verilmesini öngören ateşkes anlaşması ile sona ermişti.

Kendisini özerk ilan eden ancak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ savunma bakanlığından Salı günü yapılan açıklamada, bazı kontrol noktaları ile irtibatın kesildiği belirtildi.

Bunun üzerine Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ve Dağlık Karabağ'da protestolar yapıldı.