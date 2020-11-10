Dağlık Karabağ: Çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı, Ermenistan'da protestolar başladı

Aliyev bunun "Ermenistan'ın kapitülasyonu" olduğunu söylerken Paşinyan ise "Bu bir zafer değil ama bir yenilgi de değil" dedi.

Aliyev Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı yerler ile Ermenistan arasında koridor açılması karşılığında Nahçivan ile Azerbaycan arasında da koridor açılacağını söyledi.

Reuters, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de bir anlaşma imzaladıklarına dair açıklamasını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Dağlık Karabağ'daki krizin uzun vadeli ve kapsamlı bir çözümü için" ilk adımın atıldığını söyledi.

Paşinyan bu kararı vermenin kolay olmadığını söyledi ve "Bu anlaşma halkımız için inanılmaz derecede acı verici" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel saatle Salı 01.00'de Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ savaşını sonlandırma anlaşması imzaladığını" duyurdu.

Bugün BBC'ye konuşan İlham Aliyev de "Ermenistan işgal altında tuttuğu üç bölgeden çekilirse savaşı durdururuz" demişti.

Anlaşma metni henüz yayınlanmadı fakat BBC'nin edindiği bilgilere göre Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen çekilecek.

Dağlık Karabağ içinde ise iki tarafın kontrol ettiği kentler kendi kontrollerinde kalacak.

Bölgeye bir Rus barış gücü konuşlanacak.

Esirler karşılıklı olarak takas edilecek.

1994'ten bu yana zaman zaman yürütülen müzakerelerde Azerbaycan'ın önceliği Ermenistan ordusunun bulunduğu ve yerleşimin yok denecek kadar az olduğu, yaklaşık 7 bin kilometrekarelik 7 bölgeden çekilmesi oldu.

Tarafların imzaya en yakın olduğu 2007'deki Madrid Prensipleri de Ermenistan'ın bu bölgelerden çekilmesi, Dağlık Karabağ'a ara statü verilmesini ve nihai kararın sonraki süreçte verilmesini kapsıyordu.

Ermenistan'ın nihai aşamada topraklarına katmak istediği Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Kelbecer ve Laçin bölgelerinden ise koridor açılacaktı. Ancak Erivan yönetimi, Bakü koridor sözü verse de Kelbecer ve Laçin'den çekilmeyi reddetti. Azerbaycan da Dağlık Karabağ'ın durumunun belirsiz bırakılmasını kabul etmedi. Anlaşma sağlanamadı.