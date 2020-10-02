Dağlık Karabağ: Economist'ten 'Türkiye ve Rusya yeni bir vekalet savaşı cephesinde karşı karşıya' yorumu

Economist dergisi, "Kazan yeniden fokurduyor" başlıklı bir makalede Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçleri arasında yaşanan çatışmalara yer veriyor.

Bölgedeki çatışmaların Ermenistan ve Azerbaycan arasında topyekun bir savaş tehdidini beraberinde getirdiğini söyleyen dergi "Her iki taraf şiddet nedeniyle birbirini suçluyor, Ancak Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın en azından bir kısmını geri almaya bir süredir hazırlanıyormuş gibi görünüyordu" diyor.

Dağlık Karabağ sorununun gençmişini kısaca özetleyen dergi, uluslararası arabuluculuk çalışmalarının sonuç vermediğini, daha önce görüşmelere açık görünen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da şimdi daha sert bir tutum takındığını belirtiyor.

Dergi "Şimdi korku, Azerbaycan'ın tüm bölgeyi geri almaya kararlı olması" diyen derginin görüşlerine yer verdiği, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun Kafkasya uzmanı Olesya Vartanyan "Bu çok daha ciddi bir gerilim, çok daha hazırlıklı, daha fazla askerle ve cephe hattının tüm noktalarında icra ediliyor" diyor.