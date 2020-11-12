Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor

Azerbaycan'a toprak konusunda ödün vererek Dağlık Karabağ'daki çatışmaya son veren anlaşmayı imzalayan ve vatana ihanetle suçlanan Ermenistan Başbakan**ı Nikol Paşinyan baskılara karşın istifa etmedi.**

Muhalefet partilerinin baskısıyla Ermenistan Parlamentosu'nun olağanüstü bir oturum yaparak Paşinyan'ın geleceği hakkında karar vermesi bekleniyor.

Rusya'nın arabuluculuğu ile bu hafta varılan anlaşma Ermenistan'ın Dağlık Karabağ etrafındaki topraklardaki işgalini sonlandırıyor, Dağlık Karabağ'da ise iki tarafın elindeki toprakları kontrol etmeye devam edeceği ancak Rusya'nın yüzlerce barış gücü askeri konuşlandıracağı kabul ediliyor.

Anlaşmayla ayrıca Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a birer koridor açılacak ve Rus barış gücü anlaşmaya uyulmasını denetleyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anlaşmanın denetimini sağlayacak barış gücünde Türkiye'nin de yer alacağını, bu konuyu görüşmek üzere Rusya'dan bir heyetin Ankara'ya geleceğini söylemişti.

Dağlık Karabağ uluslararası düzeyde Azerbaycan toprağı sayılıyor fakat 1994 yılında varılan bir ateşkes anlaşmasından bu yana bölgede yaşayan Ermeni toplumu tarafından yönetiliyor.