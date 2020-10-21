Dağlık-Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sorunun uzun süre diplomatik yollardan çözülemeyeceğini söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile aralarındaki Dağlık Karabağ sorununa uzun süre diplomatik yollardan bir çözüm bulunamayacağını söyledi. Paşinyan, Facebook'tan yayımladığı video mesajında tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırdı.

Ülkesinin zor günler geçirdiğini söyleyen Paşinyan, "Ya zafer, ya yenilgi... İkisinin arasında bir şey yok" dedi.

Paşinyan, "Kazanabilmek için hepimiz gönüllü birlikler oluşturmalı ve başkomutanın emri altında hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı ayrıca Azerbaycan'ı, Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunda uzlaşmaya yanaşmamakla suçladı ve bu durumda müzakerelerin anlamsız olduğunu belirtti.

"Yaşananlar bize Ermeni tarafının kabul ettiği her şeyin Azerbaycan tarafından kabul edilmediğini gösterdi" diyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz neyi kabul ediyorsak, Azerbaycan onu reddediyor. Bu genel olarak diplomatik bir çözüm bulmaya çalışmanın en azından bu aşamada anlamsız olduğunu gösteriyor."

Ateşkes diplomasisi

Paşinyan'ın açıklamaları öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan bu hafta kalıcı bir ateşkes anlaşması için bir kez daha Rusya'da bir araya gelmişti.