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Dağlık-Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sorunun uzun süre diplomatik yollardan çözülemeyeceğini söyledi

21.10.2020 18:20 | Son Güncelleme

Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile aralarındaki Dağlık Karabağ sorununa uzun süre diplomatik yollardan bir çözüm bulunamayacağını söyledi. Paşinyan, Facebook'tan yayımladığı video mesajında tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırdı.

Dağlık-Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sorunun uzun süre diplomatik yollardan çözülemeyeceğini söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile aralarındaki Dağlık Karabağ sorununa uzun süre diplomatik yollardan bir çözüm bulunamayacağını söyledi. Paşinyan, Facebook'tan yayımladığı video mesajında tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırdı.

Ülkesinin zor günler geçirdiğini söyleyen Paşinyan, "Ya zafer, ya yenilgi... İkisinin arasında bir şey yok" dedi.

Paşinyan, "Kazanabilmek için hepimiz gönüllü birlikler oluşturmalı ve başkomutanın emri altında hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı ayrıca Azerbaycan'ı, Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunda uzlaşmaya yanaşmamakla suçladı ve bu durumda müzakerelerin anlamsız olduğunu belirtti.

"Yaşananlar bize Ermeni tarafının kabul ettiği her şeyin Azerbaycan tarafından kabul edilmediğini gösterdi" diyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz neyi kabul ediyorsak, Azerbaycan onu reddediyor. Bu genel olarak diplomatik bir çözüm bulmaya çalışmanın en azından bu aşamada anlamsız olduğunu gösteriyor."

Ateşkes diplomasisi

Paşinyan'ın açıklamaları öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan bu hafta kalıcı bir ateşkes anlaşması için bir kez daha Rusya'da bir araya gelmişti.

İki bakan Cuma günü de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesin ancak Ermenistan'ın bölgede işgal ettiği topraklardan çekilmesi halinde sağlanabileceğini söylemişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video

Bu ayın başlarında Moskova'da yürütülen 11 saatlik bir müzakere süreci sonunda ilan edilen ateşkese uyulmamıştı.

Cumartesi günü ilan edilen ikinci ateşkes ise hemen ihlal edilmişti.

Ermenistan, çatışmalar yeniden alevlendikten sonra 800 askerinin ve 36 sivilin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan ise 63 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu ama askeri can kaybıyla ilgili bilgi vermedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında ilan edilen "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti", Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmadı.

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