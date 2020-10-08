Dağlık Karabağ: Ermenistan ekonomisi Azerbaycan'la çatışmalardan nasıl etkileniyor?

Soyak'a göre çatışmaların sürmesi takdirinde mal sevkiyatında yaşanan zorluklar derinleşebilir ve iflaslar yaşanabilir.

BBC Türkçe 'ye konuşan Türk Ermeni İş Geliştirme Konseyi Eş Başkanı Kaan Soyak, çatışmalar ile beraber Ermenistan'da işlerin ve bankaların durma noktasına geldiğini söylüyor.

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların yeniden başlaması ise ekonomiyi daha da zora soktu.

Ermenistan'da bu yılın ilk yarısındaki ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olduğu; bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı ifade edildi.

Fitch, bu hafta başında yaptığı açıklamada Ermenistan'ın "BB-" olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "B+" seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün ise "durağan" seviyesinde tutulduğunu açıkladı.

Bunun en büyük kanıtı da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ülkenin kredi notunu düşürmesi oldu.

Ermenistan ekonomisi, koronavirüs yüzünden zaten zorluk yaşarken Dağlık Karabağ'daki çatışmaların yeniden başlamasıyla daha da çetrefilli bir döneme girdi.

Mayıs ayında ülke ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 12,8 küçüldü.

Bu yılın başına kadar sağlam bir büyüme performansı sergileyen Ermenistan ekonomisini koronavirüs ciddi bir şekilde etkiledi.

Ermenistan ekonomisi Dağlık Karabağ'da çatışmalar başlamadan önce de koronavirüs yüzünden düşük bir performans sergiliyordu.

İşlerin durma noktasına geldiğini söyleyen Soyak, pandemiyle beraber zaten ekonominin ağır bir hasar aldığını, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ile dükkanların işlemez ve mal sevkiyatının gerçekleşemez hale geldiğini söylüyor.

Türk Ermeni İş Geliştirme Konseyi Eş Başkanı Kaan Soyak ise Dağlık Karabağ'daki çatışmaların direkt olarak Ermenistan'ın başkenti Erivan'da kendini gösterdiğini söylüyor.

Görüşlerini aldığımız Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Kafkasya Enstitüsü'nden ekonomist Hrant Mikaelian ise Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan en çok hizmet sektörünün ve finans sisteminin etkileneceğini belirtiyor.

Ermenistan ekonomisi son birkaç yılda hızlı bir büyüme kaydetse de kimi yapısal sorunlar uzun zamandır devam etmekte.

Bilişim sektörü ise 2010 ve 2015 arasında yüzde 34 büyüdü.

Bu da Ermenistan'ın toplam endüstriyel üretiminin yüzde 17'sine tekabül ediyor. Maden şirketlerinin Ermenistan bütçesine katkısı ise 2017'de yüzde 61 artarak yüzde 7,1'e çıktı.

Ekonomist Hrant Mikaelian'a göre büyümeyi sağlayan başlıca sektörler, turizm, bilişim, madencilik ve kumar.

Ermenistan ekonomisi 2019'da ise yüzde 7,6 büyümüştü. Bu 2008 yılından beri kaydedilen en hızlı büyümeydi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise Ermenistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralmasını bekliyor.

2021 yılında ise büyümenin tekrar yüzde 5'e kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Ermenistan Merkez Bankası, koronavirüs yüzünden ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 daralacağını tahmin ediyor.

Bunların başında işsizlik geliyor. Ermenistan Merkez Bankası, 2020 için işsizlik oranının yüzde 20,4 olmasını bekliyor. Gençler arasında işsizlik oranı ise neredeyse yüzde 35.

Bu da ülkedeki iş gücünün diğer ülkelere göç etmesine neden oluyor. Ermenistan nüfusu 3 milyona yakınken yurt dışında 7 milyon Ermeni yaşıyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, daha önce BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada yurt dışında yaşayan Ermenilerin ülkeye geri dönmelerini ve istihdama katılmalarını teşvik etmek için izleyecekleri politikayı, "Yolsuzluğu yok ederek ve adaleti tesis ederek sisteme tekrar güveni sağlayacağız, geri dönmelerini sağlayacak en temel unsur bu olacak" diyerek açıklamıştı.

Rusya'ya bağımlılık

Ekonomist Sam Bhutia'nın Eurasianet haber sitesine yazdığı makaleye göre Ermenistan ekonomisinin bir başka sorunu ise Rusya'ya bağımlı olması.

Ermenistan'ın en büyük ticaret ortağının ve en çok göçün gerçekleştiği ülkenin Rusya olması, ülke ekonomisini Rusya'da gerçekleşen siyasi ve ekonomik gelişmelere karşı kırılgan bir konuma sokuyor.