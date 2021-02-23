Dağlık Karabağ: Ermenistan, Rusya'nın ülkedeki askeri varlığının artmasını istiyor

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Türkiye sınırına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gümrü'deki Rus askeri üssünün büyümesi ve kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda Harutyunyani, "Ermenistan'daki Rus askeri üssünün genişletilip güçlendirilmesi meselesi her zaman gündemimizdeydi. Ermenistan tarafı buna her zaman açıktı, bunun da çok basit bir sebebi var. Üs, Ermeni ve Rus askeri birliklerinin ortaklığı ve işbirliğinde kullanılıyor" dedi.

Ermenistan 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Rus ordusu 1995'te ülkede bir üs kurdu. İlk aşamada 25 yıl için imzalanan anlaşma 2010'da uzatılarak 2044'e kadar üssün Rus ve Ermeni güçleri ortaklığında kullanılması sağlandı. Rus Interfax haber ajansına göre, Gümrü Üssü'nde 3 binin üzerinde Rus askeri görev yapıyor ve füze savunma sistemi bulunuyor.

Harutyunyan, röportaj sırasında Ermenistan'da ikinci bir Rus üssünün açılmasına gerek olmadığını, ancak bazı Rus birliklerin Karabağ ile Nahçivan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında kalan Sünik Bölgesi'nde görevlendirilebileceğini söyledi. Ermeni bakan ayrıca Moskova ile Erivan arasında bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.