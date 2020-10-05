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Dağlık Karabağ için Rusya devrede

05.10.2020 08:13 | Son Güncelleme

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar sürerken, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Ermeni mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Dağlık Karabağ için Rusya devrede

Lavrov, ateşkes çağrısında bulundu.Azerbaycan ile Ermenistan arasında giderek büyüyen Dağlık Karabağ krizinde komşu ülke Rusya devreye girdi. Siviller arasındaki can kaybının "endişe verici" olduğunu ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "acilen bir ateşkesin gerekli olduğunu" söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Lavrov pazar akşamı Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Paşinyan'dan Rusya'ya çağrı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da hafta sonu Rusya'nın krizde daha güçlü bir rol üstlenebileceği mesajı verdi. Bir Rus barış birliğinin bölgede konuşlandırılmasının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu'nda tartışılmasını gündeme getiren Paşinyan, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada Gümrü'deki Rus üssünde bulunan füze savunma sistemlerine de işaret etti. Paşinyan, "Rusya ile Ermenistan arasındaki anlaşma hangi durumlarda bu sistemin Ermenistan'ın güvenliği için kullanılabileceğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu. Rusya'nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğinden emin olduğunu söyleyen Paşinyan, Türkiye'nin bölgede paralı askerler kullandığı iddiasını da yineledi. Rusya'nın da elinde bu yönde bilgiler olduğunu ifade eden Paşinyan, "Bence bu durum bölgesel bir konu olmaktan çıktı" diye konuştu. Paşinyan, Avrupa ülkelerinden "Dağlık Karabağ’a ve Ermenistan’a yönelik terörist saldırılarını" açıkça kınamalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Azerbaycan dün ülkenin ikinci büyük kenti Gence'nin Ermeni güçler tarafından topçu ateşine tutulduğunu açıklamıştı. Azerbaycan, Gence'de 1 sivilin hayatını kaybettiğini 4 sivilin de yaralandığını duyurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz” denildi. Ermeni tarafı ise dün Azerbaycan ordusu tarafından başkent Stepanakert'in (Hankendi) roket atışına hedef olduğunu öne sürdü.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü başladı. O günden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında 30’dan fazla sivil olmak üzere 240'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yapılan müzakere çağrılarını reddetmişti.

dpa,DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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