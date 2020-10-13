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"Dağlık Karabağ İnsani Krizin Eşiğinde"

13.10.2020 20:29 | Son Güncelleme

Taraflar ateşkes kararının ihlalinde birbirini suçlarken uluslararası insani yardım kuruluşları bölgedeki insani krizden endişeli

Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ’da yürürlüğe koyulan ateşkesin ihlal edildiğini ileri sürdü. Taraflar üç gün önce varılan ateşkes kararının ihlalinde birbirini suçlarken uluslararası insani yardım kuruluşlarından bölgedeki durumla ilgili uyarı geliyor.

Reuters haber ajansı, bölgedeki bir Reuters muhabirinin Martuni’de bombalamaya şahit olduğunu aktardı.

Ajans ayrıca bölgedeki ekiplerinin aynı gün Azerbaycan’ın Terter bölgesinin bombalandığını söylediğini belirtti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı da Terter’in yanı sıra Goranboy ve Ahdam bölgelerinin de Ermeni güçlerince bombalandığını doğruladı. Azeri ordusunun insani yardım amaçlı varılan ateşkes kararını ihlal etmediğini söyleyen Dergahlı, Ermenistan’ın eylemlerinin “ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal ettiğini” ifade etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Azeri yönetiminin bu suçlamasını reddederek Azeri güçlerinin askeri operasyonlara başladığını ve “güneyden, kuzeyden, kuzeydoğudan ve doğu yönünden top atışları” gerçekleştirdiğini iddia etti.

90’lı yıllarda 30 bin kişinin ölümüne neden olan Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili son haftalarda alevlenen çatışmalar bölgede 1994 yılından bu yana yaşanan en büyük kriz olarak nitelendiriliyor.

Sarkisyan: “Konu sadece Dağlık Karabağ ve Azerbaycan olsaydı daha umutlu olurdum”
Avrupa’ya uzanan Azeri doğalgaz ve petrol boru hatlarının çatışmaların yaşandığı bölgeye yakın olmasının krizin uluslararası önemini arttırdığı gözlemlenirken, Ermenistan’la savunma anlaşması olan Rusya ile Azerbaycan dostu Türkiye arasında da ilişkilerin risk altına gireceği kaygısı yaşanıyor.

Fransa, Rusya ve ABD’nin yürüttüğü müzakere çalışmalarına Türkiye dahil olmasa da, Ankara’daki yönetimin Azerbaycan’ın askeri operasyonlarını “işgal altındaki topraklarını geri alma” çabası olarak yorumlaması Ermenistan’dan tepki görüyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Türkiye’nin yaklaşımıyla ilgili olarak, “Endişeleniyorum çünkü her şeyden önce üçüncü bir aktör müdahil oluyor. Eğer konu sadece Dağlık Karabağ ve Azerbaycan olsaydı bu sorunun kontrol altında tutulması hususunda çok daha umutlu olurdum” şeklinde konuştu.
Azerbaycan sınırları içinde yer alan ve Ermenilerin kontrolundaki Dağlık Karabağ’da alevlenen çatışmalar sonucu can kaybı da artmaya devam ediyor.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yetkililer Pazartesi günü 17 olan askeri can kayıplarının bir haftada 542’ye yükseldiğini aktardı. Azerbaycan’dan gelen resmi açıklamalara göre de 27 Eylül’den bu yana 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 kişi yaralandı. Azeri yetkililer askeri can kayıplarıyla ilgili açıklama yapmadı.

Bölgeyi büyük bir insani krize doğru sürükleyen çatışmalar nedeniyle, hayatlarını kaybedenlerin cenazelerine ulaşılmada da güçlük çekiliyor. Uluslararası Kızılhaç’ın Avrasya direktörü Martin Schuepp tutukluların ya da öldürülenlerin cenazelerinin karşı tarafa verilmesi için taraflar arasında bir anlaşma sağlanması için çalıştıklarını ancak henüz bir adım atılmadığını söyledi.

Scheupp ayrıca güvenlik sorunları nedeniyle insani yardım ekiplerinin çatışmada etkilenmiş olabilecek birçok bölgeye ulaşamadığını da ekledi.

Uzmanlar, her iki ülkede Corona virüsü vakalarının çatışmaların başlamasından bu yana arttığına da dikkat çekiyor.

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