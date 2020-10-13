"Dağlık Karabağ İnsani Krizin Eşiğinde"

Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ’da yürürlüğe koyulan ateşkesin ihlal edildiğini ileri sürdü. Taraflar üç gün önce varılan ateşkes kararının ihlalinde birbirini suçlarken uluslararası insani yardım kuruluşlarından bölgedeki durumla ilgili uyarı geliyor. Reuters haber ajansı, bölgedeki bir Reuters muhabirinin Martuni’de bombalamaya şahit olduğunu aktardı. Ajans ayrıca bölgedeki ekiplerinin aynı gün Azerbaycan’ın Terter bölgesinin bombalandığını söylediğini belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı da Terter’in yanı sıra Goranboy ve Ahdam bölgelerinin de Ermeni güçlerince bombalandığını doğruladı. Azeri ordusunun insani yardım amaçlı varılan ateşkes kararını ihlal etmediğini söyleyen Dergahlı, Ermenistan’ın eylemlerinin “ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal ettiğini” ifade etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Azeri yönetiminin bu suçlamasını reddederek Azeri güçlerinin askeri operasyonlara başladığını ve “güneyden, kuzeyden, kuzeydoğudan ve doğu yönünden top atışları” gerçekleştirdiğini iddia etti.

90’lı yıllarda 30 bin kişinin ölümüne neden olan Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili son haftalarda alevlenen çatışmalar bölgede 1994 yılından bu yana yaşanan en büyük kriz olarak nitelendiriliyor. Sarkisyan: “Konu sadece Dağlık Karabağ ve Azerbaycan olsaydı daha umutlu olurdum”

Avrupa’ya uzanan Azeri doğalgaz ve petrol boru hatlarının çatışmaların yaşandığı bölgeye yakın olmasının krizin uluslararası önemini arttırdığı gözlemlenirken, Ermenistan’la savunma anlaşması olan Rusya ile Azerbaycan dostu Türkiye arasında da ilişkilerin risk altına gireceği kaygısı yaşanıyor. Fransa, Rusya ve ABD’nin yürüttüğü müzakere çalışmalarına Türkiye dahil olmasa da, Ankara’daki yönetimin Azerbaycan’ın askeri operasyonlarını “işgal altındaki topraklarını geri alma” çabası olarak yorumlaması Ermenistan’dan tepki görüyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Türkiye’nin yaklaşımıyla ilgili olarak, “Endişeleniyorum çünkü her şeyden önce üçüncü bir aktör müdahil oluyor. Eğer konu sadece Dağlık Karabağ ve Azerbaycan olsaydı bu sorunun kontrol altında tutulması hususunda çok daha umutlu olurdum” şeklinde konuştu.

Azerbaycan sınırları içinde yer alan ve Ermenilerin kontrolundaki Dağlık Karabağ’da alevlenen çatışmalar sonucu can kaybı da artmaya devam ediyor.