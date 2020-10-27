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Paşinyan'ın eşi askeri eğitim alıp cepheye gidecek!

27.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, askeri eğitim alacağını duyurdu. 42 yaşındaki Hakobyan, Facebok sayfasında birkaç gün içinde "Ermenistan'ın sınırlarını korumak için cepheye gideceğini" açıkladı.

Paşinyan'ın eşi askeri eğitim alıp cepheye gidecek!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, askeri eğitim alacağını duyurdu.

42 yaşındaki Hakobyan, Facebok sayfasında birkaç gün içinde "Ermenistan'ın sınırlarını korumak için cepheye gideceğini" açıkladı.

Hakobyan "Yarından (Bugünden) itibaren ben dahil 13 kadın askeri eğitime başlıyoruz. Birkaç gün içinde sınırlarımızı korumaya yardıma gideceğiz. Ne vatanımızı ne de onurumuzu düşmana teslim edeceğiz" dedi.

Paşinyan'ın 22 yaşındaki oğlu Aşot Paşinyan'ın da bu ayın başından beri cephede olduğu açıklanmıştı.

SAVAŞ BEŞİNCİ HAFTASINA GİRDİ

Nikol Paşinyan Azerbaycan ile ülkesi arasında beşinci haftasına giren savaşta tüm Ermenilere orduya katılma çağrısında bulunmuştu.

Paşinyan "acı tavizlere vermeye hazır olmalarına karşın, Dağlık Karabağ'dan ödün vermeyeceklerini" söylemişti.

1994'ten bu yana Ermenistan'ın işgali altında olan Dağlık Karabağ'ın bazı noktalarında bombardıman olsa da, çatışmalar yoğunluklu olarak çevresindeki 7 bölgede sürüyor.

Son bir ayda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İki taraftan 1000'den fazla asker ve 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybederken, yüzlerce sivil de yaralandı.

Ermenistan 974 askerinin öldüğünü, 37 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan askeri kayıpları resmi olarak paylaşmıyor ancak Bakü yönetimi 65 sivilin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla sivilin de yaralandığını duyurdu.

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