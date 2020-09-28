Dağlık Karabağ krizi: Ermenistan ve Azerbaycan'da sıkıyönetim

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, saldırılar üzerine askeri operasyon başlatıldığını ve yedi köyde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu. AFP'nin haberine göre, çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi de yaralandı.

Ermenistan'ın ardından Azerbaycan da sıkıyönetim ilan etti.Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık Karabağ bölgesinde dün Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan de çatışmaların ardından dün sıkıyönetim ilan edildiğini duyurmş ve genel seferberlik çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'dan Türkiye'ye suçlama

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar akşamı yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın elinde Azerbaycan ordusunun Türk silahları kullandığına dair bilgiler olduğunu öne süren Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan'in görüşmede "Türkiye'nin çok agresif davrandığını ve bu çatışmaya müdahil olmasının engellenmesi gerektiğini" söylediği belirtildi. Türkiye'den henüz bu iddialara yanıt gelmedi.

Türkiye dün Azerbaycan'a tam destek açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" demişti.