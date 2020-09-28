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"Dağlık Karabağ krizine Türkiye ve Rusya da dahil olabilir"

28.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Azerbaycan'a her zamankinden daha güçlü bir destek verdiğine, Rusya'nın da Ermenistan'a silah sevk ettiğine dikkat çeken Uzman Silvia Stöber'e göre Dağlık Karabağ krizine Türkiye ve Rusya da dahil olabilir.

Azerbaycan toprakları içinde bulunan Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçler arasında yeniden başlayan çatışmalar uluslararası arenada kaygılara neden oldu. Birçok ülke çatışmalara son verilmesi çağrısı yaparken Türkiye, askeri operasyonlarla Dağlık Karabağ'ı kontrol altına almak isteyen Azerbaycan'a güçlü bir şekilde destek verdi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında güçlü bir dostluk ilişkisi olsa da Güney Kafkasya uzmanı Alman gazeteci Silvia Stöber'e göre Türkiye'nin bu son olaydaki güçlü desteği yeni bir tutuma işaret ediyor. Stöber, "Türkiye'nin çatışmaya müdahil olması ve Azerbaycan'ın geçen yıllardan daha güçlü bir şekilde desteklemesi yeni bir durum. Bu Azerbaycan yönetimini gerginliği daha da tırmandırma konusunda cesaretlendirebilir. Ermenistan'a Rus silahları sevk edildiğini de görüyoruz. Türkiye ve Rusya, geçen yıllarda olduğundan daha fazla şekilde ihtilafa dahil olabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

DW News'e yaptığı açıklamada bölgede gerginliğin son dönemde hiç olmadığı ölçüde tırmandığına dikkat çeken Stöber, "Dağlık Karabağ'ın başkenti Stepanakert saldırıya uğradı, bu 90'lardan bu yana yaşanmayan bir durum ve gerginliğin seviyesini bir derece daha yükselten bir gelişme" dedi.

"Gerginlik sıçrayabilir"

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların yayılma riski taşıdığını da belirten Alman uzman, "Gerginliğin Dağlık Karabağ'ın ötesine geçtiği, Ermenistan-Azerbaycan sınırına da sıçradığı görülüyor, burada Haziran ayında çatışmalar meydana gelmişti. Gelişmelerin ciddi şekilde gözlemlenmesi gerekiyor" dedi.

Stöber'e göre, iki ülkenin siyasi ve ekonomik durumları da bölgede tansiyonu yükselten bir unsur. Stöber, "Bölgede gerginlik yıllardır devam ediyor. Her iki taraf da siyasi ve ekonomik açıdan kötü bir durumda. Her iki hükümet başkanı da halkı arkasına almaya çalışıyor. Dikkati iç siyasi sorunlardan başka bir konuya yöneltmek için her fırsatı değerlendiriyorlar" şeklinde konuştu.

DW News/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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