"Dağlık Karabağ krizine Türkiye ve Rusya da dahil olabilir"

"Gerginlik sıçrayabilir"

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların yayılma riski taşıdığını da belirten Alman uzman, "Gerginliğin Dağlık Karabağ'ın ötesine geçtiği, Ermenistan-Azerbaycan sınırına da sıçradığı görülüyor, burada Haziran ayında çatışmalar meydana gelmişti. Gelişmelerin ciddi şekilde gözlemlenmesi gerekiyor" dedi.

Stöber'e göre, iki ülkenin siyasi ve ekonomik durumları da bölgede tansiyonu yükselten bir unsur. Stöber, "Bölgede gerginlik yıllardır devam ediyor. Her iki taraf da siyasi ve ekonomik açıdan kötü bir durumda. Her iki hükümet başkanı da halkı arkasına almaya çalışıyor. Dikkati iç siyasi sorunlardan başka bir konuya yöneltmek için her fırsatı değerlendiriyorlar" şeklinde konuştu.

DW News/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe