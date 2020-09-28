"Dağlık Karabağ krizine Türkiye ve Rusya da dahil olabilir"

Azerbaycan toprakları içinde bulunan Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçler arasında yeniden başlayan çatışmalar uluslararası arenada kaygılara neden oldu. Birçok ülke çatışmalara son verilmesi çağrısı yaparken Türkiye, askeri operasyonlarla Dağlık Karabağ'ı kontrol altına almak isteyen Azerbaycan'a güçlü bir şekilde destek verdi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında güçlü bir dostluk ilişkisi olsa da Güney Kafkasya uzmanı Alman gazeteci Silvia Stöber'e göre Türkiye'nin bu son olaydaki güçlü desteği yeni bir tutuma işaret ediyor. Stöber, "Türkiye'nin çatışmaya müdahil olması ve Azerbaycan'ın geçen yıllardan daha güçlü bir şekilde desteklemesi yeni bir durum. Bu Azerbaycan yönetimini gerginliği daha da tırmandırma konusunda cesaretlendirebilir. Ermenistan'a Rus silahları sevk edildiğini de görüyoruz. Türkiye ve Rusya, geçen yıllarda olduğundan daha fazla şekilde ihtilafa dahil olabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

DW News'e yaptığı açıklamada bölgede gerginliğin son dönemde hiç olmadığı ölçüde tırmandığına dikkat çeken Stöber, "Dağlık Karabağ'ın başkenti Stepanakert saldırıya uğradı, bu 90'lardan bu yana yaşanmayan bir durum ve gerginliğin seviyesini bir derece daha yükselten bir gelişme" dedi.