HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta

Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta

30.10.2020 02:57 | Son Güncelleme

Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi. Harutyunyan kentin tarihi katedrali dışında kaydettiği video mesajında tüm Ermenilere şehri, savunmaları çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi.

Arayik Harutyunyan, şehri ele geçirmek isteyen Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Harutyunyan kentin tarihi katedrali dışında kaydettiği video mesajında tüm Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.

Ermenice adı Şuşi olan Dağlık-Karabağ'ın merkezindeki Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler için tarihi öneme sahip.

Stratejik açıdan da önemli bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'yi (Ermenice adı Stepanakert) Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar

Şuşa'nın ele geçirilmesi halinde, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak.

Şuşa

Diplomatik çabalar sonuçsuz kaldı

Dağlık Karabağ'da 1994'ten bu yana görülen en yoğun çatışmalar sırasında üç kez ateşkes ilan edilmiş ancak iki taraf da kısa süre içinde birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Soruna diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla Perşembe günü Cenevre'de yapılması öngörülen, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın da katılacağı görüşmeler ertelenmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan

İki bakanın, arabuluculuk yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'nın temsilcileriyle bugün bir araya gelmeleri bekleniyor.

Azerbaycan askerleri

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Perşembe günü 47 askerinin daha öldüğünü ve ölü sayısının 27 Eylül'den bu yana ölü sayısının 1166'ya çıktığını açıkladı.

Önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Azerbaycan ise ordusunun kayıplarını açıklamıyor.

Ermenistan yönetimi ise çatışmalarda ağır kayıplar verildiğini kabul ediyor ve gönüllülere cephede savaşmaları çağrısı yapıyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan'ın işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991'de ilan edilen Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti ise dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Tehlikeli gerilim sonrası dev firmadan flaş karar!Tehlikeli gerilim sonrası dev firmadan flaş karar!
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?
En Çok Okunan Haberler
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı! Saat verdi
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı! Saat verdi
ABD'den Kudüs için skandal 'doğum yeri' kararı
ABD'den Kudüs için skandal 'doğum yeri' kararı
Koronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci
Koronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci
Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları
Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Tehlikeli gerilim sonrası dev firmadan flaş karar! Mağazalarındaki silahları toplattı
Tehlikeli gerilim sonrası dev firmadan flaş karar!
Koronavirüs aşısında heyecanlandıran gelişme! ABD'li şirket Moderna tarih verdi
Koronavirüs aşısında heyecanlandıran gelişme! Tarih verdi
ABD'li şirket Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı daha piyasaya çıkmadan 1,1 milyar dolarlık sipariş aldı
ABD'li ilaç devinden aşı açıklaması
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerini böyle vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.