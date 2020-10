Dağlık Karabağ: New York Times'a göre Azerbaycan'da savaş ateşini kayıplar ve acı besliyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Eremenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Amerikan New York Times (NYT) gazetesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki havayı değerlendirdi. Carlotta Gall imzalı haberde, "Ülkenin askerleri çatışmada ilerlerken, her 'kurtarılan' bölge kutlanıyor ve on binlerce mülteci, kaybettikleri topraklara kavuşmaya hazırlanıyor" denildi.

NYT, "Azerbaycan'da acı ve kayıp, savaş ateşinin itici gücü" başlıklı izlenim haberine, çatışmalarda hayatını kaybeden bir askerin cenaze töreniyle başlıyor.

"Bakü'nün işçi sınıfı mahallelerinden Ahmedli, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta verdiği ilk şehidinin yasını tutuyor" diyen gazete, "Azerbaycan'ın en büyük finans şirketlerinden birinde müdürlük yapan 26 yaşındaki Eldar Aliyev'in cephede iki hafta bile geçirmeden evine tabutla döndüğünü" belirtiyor.

Baba Süleyman Eldar Aliyev de "Halk çağırırısa, gitmek zorunda, yaşasın ülkemiz" diyor.

Dağlık Karabağ sorununun geçmişini ve ilk çatışmaları özetleyen NYT; 1990'larda Azerbaycan'ın aldığı yenilgide topraklarının yüzde 13'ünü kaybettiğini, 26 bin kişinin öldüğünü, 800 bin kişinin de evlerinden olduğunu hatırlatıyor.